1 января, 21:55
Министр обороны Словакии заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • Министр обороны Словакии Роберт Калиняк считает, что Украина никогда не будет в НАТО и будет иметь проблемы со вступлением в ЕС.
  • Калиняк заявил, что ЕС не должен вмешиваться в общую оборону, которая должна быть под контролем НАТО.

Словацкий министр обороны Роберт Калиняк считает, что Украина никогда не будет в НАТО. По его словам, у страны также возникнут проблемы со вступлением в Европейский Союз.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TASR.

Что в Словакии говорят о вступлении Украины в НАТО?

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк считает, что Европейский Союз не должен вмешиваться в общую оборону. Управлять ею должен Североатлантический альянс (НАТО), ведь два командных центра не способны обеспечить оборону.

Также Калиняк отметил, что Украина никогда не будет в НАТО. По его словам, она будет иметь проблемы и с членством в Европейском Союзе.

Коалиция желающих, по его мнению, ничего конкретного не предложила. "Она прислала какого-то солдата? Не прислала. Конечно, что нет", – заявил министр обороны Словакии. Он заверил, что Украина могла завершить войну еще в 2022 году.

Как Словакия относится к Украине?