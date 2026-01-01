Министр обороны Словакии заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО

Словацкий министр обороны Роберт Калиняк считает, что Украина никогда не будет в НАТО. По его словам, у страны также возникнут проблемы со вступлением в Европейский Союз.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TASR.

Смотрите также Кредит на 90 миллиардов: три страны ЕС не будут помогать Украине

Что в Словакии говорят о вступлении Украины в НАТО?

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк считает, что Европейский Союз не должен вмешиваться в общую оборону. Управлять ею должен Североатлантический альянс (НАТО), ведь два командных центра не способны обеспечить оборону.

Также Калиняк отметил, что Украина никогда не будет в НАТО. По его словам, она будет иметь проблемы и с членством в Европейском Союзе.

Коалиция желающих, по его мнению, ничего конкретного не предложила. "Она прислала какого-то солдата? Не прислала. Конечно, что нет", – заявил министр обороны Словакии. Он заверил, что Украина могла завершить войну еще в 2022 году.

Как Словакия относится к Украине?