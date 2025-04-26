Трамп сказал, что шутил о мире за 24 часа: СМИ уличили его во лжи

На днях Дональд Трамп заявил, что его фраза о мире за 24 часа была шуткой. Но СМИ подсчитали, сколько раз Трамп говорил похожие слова. На самом деле он сделал тезис о скором мире в Украине главным компонентом своей предвыборной кампании.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Сколько раз Трамп обещал мир за 24 часа

В недавнем интервью Трамп объяснил, мол, о мире за 24 часа в Украине высказался образно. "Это было сказано в шутку, но также было сказано, что война закончится". Президент США уверен, что люди поняли шутку, а вот СМИ якобы перекрутили его слова.

Впрочем, во время предвыборной кампании в 2023 и 2024 годах Трамп много раз говорил, что быстро завершит войну.

Есть 53 заявления в этом ключе, вот лишь несколько самых ярких:

Еще до того, как я даже зайду в Овальный кабинет, вскоре после того, как я выиграю президентство, я закончу ужасную войну между Россией и Украиной (апрель 2023 года, встреча в штате Нью-Гемпшир).

Если я стану президентом, я урегулирую эту войну за один день, за 24 часа. (...) Во-первых, я встречусь с Путиным, я встречусь с Зеленским. У них обоих есть слабые стороны, и у них обоих есть сильные стороны. И в течение 24 часов эта война будет решена. Она закончится. Она закончится полностью (май 2023 года, встреча в штате Нью-Гемпшир).

Я улажу это за 24 часа. Все говорят: "О, нет, ты не сможешь". Абсолютно смогу. Абсолютно смогу (митинг в Айове, июль 2023 года).

Война будет завершена. Я привезу их обоих – я знаю Зеленского, знаю Путина, все будет решено за 24 часа, увидите. Все говорят: "Это такая хвастливость". Это будет сделано очень быстро (Пенсильвания, июль 2023 года).

Мы уладим это. Этого никогда не должно было произойти. Никогда не должно было произойти. Все десятки тысяч, сотни тысяч погибших людей, количество погибших гораздо больше, чем вы слышите, – но мы уладим это немедленно, и справедливо решим (август 2023 года, речь в Колумбии).

Вступив в должность, я восстановлю мир силой. Так я быстро урегулирую войну в Украине (январь 2024 года, встреча в Нью-Гемпшире).

Я буду делать вещи, которые будут удивительными. Например, я немедленно урегулирую войну между Россией и Украиной. Она будет урегулирована очень быстро (февраль 2024 года, митинг в Южной Каролине).

Я урегулирую ее, смогу предотвратить Третью мировую войну (июль 2024 года, выступление во Флориде).

За всю историю никто не был жестче в отношении России, чем Трамп. И человек, который знает это лучше любого, – это президент Владимир Путин. И я вам скажу: я добьюсь того, что эта война будет завершена, закончена и урегулирована, прежде чем я попаду в Белый дом. Как избранный президент, я это сделаю (сентябрь 2024 года, встреча в Висконсине).

Итак, Трамп два года подряд множество раз говорил, что хорошо знает Зеленского и Путина и будет говорить с обоими, в отличие от Байдена. Все эти заявления должны были подать Трампа сильным, решительным, надежным лидером. В глазах избирателей он должен был быть миротворцем, который знает, что делает. Достаточно выбрать только его, чтобы все быстро решилось – даже до того, как он войдет в Белый дом.

Но несколько дней назад Трамп признал: переговоры по Украине являются более сложными, чем он думал.