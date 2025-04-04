Переговорщик Путина Дмитриев рассказал, о чем говорил с представителями администрации Трампа
- Кирилл Дмитриев обсудил с представителями администрации Трампа восстановление отношений между США и Россией, а также "экономически-инвестиционные вопросы".
- Обсуждались темы сотрудничества в Арктике, редкоземельных металлах, восстановление авиасообщения, и отмечен "значительный прогресс в отношении Украины".
- Дмитриев заявил о "положительной динамике" в отношениях между странами и отметил, что Россия не попала в список стран с тарифами США.
Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал, что обсудил с "ключевыми членами администрации Трампа". По его словам, во время переговоров обсуждалось восстановление отношений США и России.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Кирилла Дмитриева, которые цитируют российские СМИ.
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Что рассказал Дмитриев о разговоре с представителями Трампа
Кирилл Дмитриев заявил, что последние 2 дня по поручению Путина он проводил встречи с американскими представителями, одной из главных тем которых было восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном. Путинский прихвостень говорит, что, мол, "очень много игроков, разные страны, пытаются сорвать этот диалог" и пытаются "помешать решению тех вопросов, которые надо решать".
Он заявил, что во время переговоров якобы был достигнут "значительный прогресс по Украине". Однако в каком плане – не ответил.
По его словам, администрация нынешнего президента США Дональда Трампа, в отличие от администрации прошлого президента Джо Байдена, "слышит позицию России и понимает ее обеспокоенность"
Дмитриев заявил, что на встречах обсуждались вопросы "экономически-инвестиционного характера", а также говорит, что в Москве "видит большое желание американских компаний возвращаться в Россию".
Также, как сказал посланник главы Кремля, во время встречи в Вашингтоне обсуждалось возможное взаимодействие в Арктике, а также сотрудничество стран по редкоземельным металлам и "в различных других секторах".
Кроме того, Дмитриев заявил, что Москва и Вашингтон обсудили восстановление прямого авиасообщения. Других подробностей он не привел.
Российский чиновник говорит, что сроки новых переговоров между Россией и США будут определены "в ближайшее время". По его словам, в отношениях России и США фиксируется "положительная динамика" и есть "творческий настрой".
Отдельно Дмитриев в пропагандистском духе обратил внимание на то, что Россия "не попала в список стран, против которых были введены тарифы" США.
К слову, ранее встречу Дмитриева со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом прокомментировал и Дональд Трамп. Он заявил, что "сейчас ведется много хороших разговоров об Украине и России".