Угрожают войной: Россия шантажирует Европу, однако это еще обернется против Кремля

Об этом в эфире 24 Канала рассказал доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий. По его словам, попытки РФ запугать Европу войной приведут к совершенно обратному результату.

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Чего добивается Россия?

Как подчеркнул Городницкий, в Кремле используют против Европы привычную тактику "кнута и пряника". С одной стороны, Москва прибегает к прямым угрозам быстрой войной и ядерным потенциалом, а с другой – предлагает дешевую нефть и газ в обмен на капитулянтские решения в отношении Украины.

По уровню развития Россия на данном этапе – типичные бандиты, криминалитет, которые остались на уровне 90-х с таким же мышлением. Они будут использовать свой шанс для того, чтобы оказать давление на Европу, но это может сыграть противоположную роль– отметил Городницкий.

Прежде всего, сейчас за столом переговоров оказались настоящие украинские партнеры. И они могут воочию увидеть наглое поведение и угрозы со стороны россиян.

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Все это явно вызовет "эмоциональное прозрение" у европейских политиков и заставит их осознать, что Украина является единственным форпостом, сдерживающим врага. В результате Европа может существенно усилить военную и финансовую помощь нашему государству.

Добавим, что президент Владимир Зеленский уже неоднократно подчеркивал, какие будут последствия, если Европа прекратит помощь Украине. После этого Россия либо усилит гибридные атаки против различных европейских стран, либо может даже начать военную операцию. Под угрозой окажутся как страны Балтии, так и Молдова и т. д.