Погрожують війною: Росія шантажує Європу, але це ще зіграє проти Кремля

Про це в ефірі 24 Каналу розповів доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький. За його словами, спроби РФ залякати Європу війною ще дадуть зовсім зворотний результат.

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Чого домагається Росія?

Як наголосив Городницький, у Кремлі використовують проти Європи звичну тактику "батога і пряника". З одного боку, Москва вдається до прямих погроз швидкою війною та ядерним потенціалом, а з іншого – пропонує дешеву нафту і газ в обмін на капітулятивні рішення щодо України.

За рівнем розвитку Росія на цьому етапі – це типові бандити, криміналітет, які залишилися на рівні 90-х з таким самим мисленням. Вони будуть використовувати свій шанс для того, щоб натиснути на Європу, але це може відіграти протилежну роль– зазначив Городницький.

Насамперед зараз за столом переговорів опинилися справжні українські партнери. І вони безпосередньо можуть побачити нахабну поведінку та погрози з боку росіян.

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Росія шантажує Європу, але це ще зіграє проти Кремля: дивіться відео 24 Каналу

Усе це явно викличе "емоційне просвітлення" у європейських політиків та змусить їх усвідомити, що Україна є єдиним форпостом, який стримує ворога. У результаті Європа може суттєво посилити військову та фінансову допомогу для нашої держави.

Додамо, президент Володимир Зеленський вже неодноразово наголошував, які будуть наслідки, якщо Європа припинить допомогу Україні. Після цього Росія або посилить гібридні атаки проти різних європейських країн, або ж може навіть бути військова операція. Під загрозою опиняться як країни Балтії, так і Молдова тощо.