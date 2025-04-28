После своего громкого интервью Лавров провел телефонный разговор с Рубио

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио поговорили по телефону. Разговор касался войны в Украине.

Как сообщают росСМИ, Лавров и Рубио договорились продолжать контакты на всех уровнях, передает 24 Канал.

Смотрите также В СНБО отреагировали на условия России для полного прекращения огня

Лавров поговорил с Рубио

Отмечается, что российский и американский чиновники признали важность консолидации предпосылок для начала переговоров по достижению мира в Украине.

Напомним, что этот разговор состоялся после выхода интервью Сергея Лаврова для CBS.

В нем глава МИД назвал два условия для полного прекращения огня. Кремль хочет, чтобы Запад прекратил поставки оружия Украине, и Киев не использовал перемирие для усиления собственной армии.

Кроме того, Лавров отметил, что вопрос Крыма является "решенным". Также он заявил, что Россия не планирует возвращать ЗАЭС Украине, и станция должна остаться под контролем "Росатома" и под наблюдением МАГАТЭ.