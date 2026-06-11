Европа планирует привлечь Трампа к новым переговорам Украины и России: когда они могут стартовать

Американское посредничество в мирных переговорах по войне в Украине временно приостановилось. Впрочем, европейские лидеры планируют использовать саммит G7 для переговоров с президентом США Дональдом Трампом и попытки привлечь его к восстановлению мирного процесса между Украиной и Россией.

Об этом говорится в материале Bloomberg. Стоит заметить, что саммит G7 пройдет 15 – 17 июня во Франции.

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Какие планы имеет Европа относительно участия Трампа в переговорах?

Великобритания, Франция и Германия считают, что ситуация на фронте изменилась в пользу Украины, что, по их мнению, открывает "окно возможностей" для новых переговоров вне рамок предыдущих договоренностей, сформированных после встречи Трампа с Владимиром Путиным на Аляске.

Страны европейской тройки (E3) продвигают идею прекращения огня по действующей линии фронта как стартовой точки для диалога, а также настаивают на гарантиях безопасности для Украины, включая возможное развертывание многонациональных сил.

Важно! Владимир Зеленский отметил, что участие Европы в переговорном процессе должно быть четко определенным и открытым, поскольку ЕС способен влиять на Россию благодаря своему политическому весу.

В то же время, как отмечает Bloomberg, часть европейских чиновников скептически оценивает перспективы переговоров, считая, что Россия вряд ли откажется от своих ультимативных требований по украинским территориям.

Также сообщается, что Европа стремится активнее влиять на будущий переговорный процесс, поскольку предыдущие дипломатические инициативы под эгидой США фактически зашли в тупик.

Париж, Берлин и Лондон пытаются получить поддержку Трампа для усиления давления на Россию, а потенциальные новые многосторонние переговоры с участием Украины, РФ, США и ЕС могут стартовать уже в следующем месяце, то есть в июле.

Могут ли российские олигархи повлиять на Путина?

Владимир Зеленский имел неформальные контакты с российским бизнесменом Романом Абрамовичем, во время которых Украина в очередной раз заявила о неизменности своей позиции: никаких территориальных уступок не будет, а требования об отказе от Донбасса неприемлемы.

В то же время политтехнолог Михаил Шейтельман в комментарии для 24 Канала отметил, что роль Абрамовича в таких контактах не сводится к простой передаче сообщений, а является элементом более сложной коммуникации между сторонами.

У него большие связи в западном мире, поэтому он ценен для Путина. Но эксперт предполагает, что Путин его не послушает.