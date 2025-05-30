Несмотря на убеждение, что Путин готов к содержательному диалогу, Трамп пока вынужден признать обратное – Путин прибегает к тактике промедления. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Atlantic.

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Трамп, похоже, до сих пор верит Путину

Издание называет отношения между Трампом и Путиным как "один из самых длительных и значительных геополитических бромансов за последние времена, который продолжает существовать, несмотря на обвинения (в адрес России, – 24 Канал) во вмешательстве в выборы, расследование специального прокурора (против Трампа, – 24 Канал) и вторжение в Украину".

Президент США "раздражен нежеланием Путина подписать соглашение о прекращении огня с Киевом и новыми кадрами насилия в Украине". Он даже публично высказывает критику в его адрес и мыслит над санкциями, чтобы усадить Россию за стол переговоров.

Со ссылкой на двух "внешних советников" американского лидера и третий источник, знакомый с переговорами, The Atlantic пишет, что Трамп начал чувствовать себя униженным тем, что Путин "водит его за нос".

Несмотря на это, Трамп отложил решение о давлении на Москву на "две недели", что, по мнению авторов, является типичным способом Трампа тянуть время. Это порождает опасения, что отношения между Трампом и Путиным "устоят".

Может ли "увлечение" Трампа Путиным в конце концов треснуть

Издание отмечает, что Трамп "давно находится под впечатлением от Путина и его автократической власти", а потому "упорно работал над установлением отношений со своим российским коллегой".

Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон отметил, что президент искренне верил, будто его личные связи с Путиным позволят договориться за день. Но реальность оказалась совсем другой. Путин не только отказался от 30-дневной паузы в боевых действиях, которую ранее согласовали США и Украина, но и усилил ракетные атаки. Даже потенциальная встреча в Стамбуле с Владимиром Зеленским и самим Трампом была проигнорирована. Вместо уступок российский лидер углубил конфликт.

Только после всего этого Трамп заявил, что с Путиным якобы "что-то случилось" и "он совсем сошел с ума". В Кремле назвали это "эмоциональной перегрузкой" Трампа. Согласие Украины на перемирие разоблачило российский блеф, когда в Кремле отвергли это предложение.

Однако, как отмечают в издании, офицер КГБ, находящийся во главе России десятилетиями, вряд ли сошел с ума. Путину просто не нужно перемирие, поскольку он уверен, что побеждает. Мирное соглашение будет означать для него что-то потерять: уступить территории, позволить западным странам вооружать Украину. Он и сейчас, вероятно, считает – и небезосновательно – что ему успешно удается разрушать НАТО и разделять союзничество Киева и Вашингтона, считают в американской и европейских разведках.

Трамп чувствителен к вопросу войны

По данным издания, Трамп ненавидит сцены войны и был смущен новыми кадрами погибших украинских мирных жителей, включая детей, сообщили авторам публикации двое внешних советников президента США, которые общались с журналистами на правах анонимности.

Эти свидетельства имеют исторический пример. В 2017 году Трамп приказал нанести ракетные удары по сирийской авиабазе после того, как ему показали, по его собственным словам, "ужасающие" кадры погибших детей, убитых химическим оружием за несколько дней до того. Через несколько месяцев он раскритиковал Саудовскую Аравию после того, как ему показали фото йеменских голодающих детей, что вызвано блокадой Йемена со стороны Эр-Риада.

Несмотря на очевидное разочарование, Трамп не теряет надежды заключить сделку. Он уже обсуждает с советниками возможные санкции, но не предпринимает шагов, ожидая итогов переговоров делегаций России и Украины 2 июня в Стамбуле.

Впрочем, если Трамп полностью откажется от попыток остановить войну, это только укрепит позиции Москвы. По оценкам экспертов, такой отказ может привести к росту насилия со стороны России. Москва уже усиливала атаки на украинские города после заявления Трампа о возможности выхода США из мирного процесса. Если Вашингтон прекратит передачу разведданных или оборонную помощь, баланс сил в войне может существенно измениться не в пользу Киева. В этом случае вся ответственность за военную поддержку Украины ляжет на Европу, которая не имеет таких возможностей, как США.