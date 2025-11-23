Европа выдвинула три ключевых требования к мирному плану Трампа, – WP

Американский мирный план из 28 пунктов, которые удовлетворяют большинство требований диктатора Путина, вызвал большое беспокойство среди союзников Украины. Европейские лидеры подготовили собственные предложения по урегулированию войны и направили их в Вашингтон.

Над контрпредложением к плану Трампа работали более десятка европейских лидеров на полях встречи G20 в Йоханнесбурге. В группу входили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, передает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Какие требования Европы к плану Трампа?

Так, лидеры Европы настаивают, чтобы

не было никаких ограничений для украинской армии . В плане Трампа от Украины требуют сократить численность ВСУ до 600 тысяч человек.

. В плане Трампа от Украины требуют сократить численность ВСУ до 600 тысяч человек. за Украиной остались Запорожская АЭС и Каховская дамба . Также она должна иметь "свободные проходы" по Днепру и контроль над Кинбурнской косой. В американском предложении ЗАЭС оказывается под властью России, а произведенная ею электроэнергия поровну распределяется между двумя странами.

. Также она должна иметь "свободные проходы" по Днепру и контроль над Кинбурнской косой. В американском предложении ЗАЭС оказывается под властью России, а произведенная ею электроэнергия поровну распределяется между двумя странами. Другие территориальные вопросы должны рассматриваться после прекращения огня.

Как писало издание Bild европейцев беспокоит пункт плана, который предусматривает передачу России всего Донбасса. Также они недовольны способом, в который Дональд Трамп планирует использовать замороженные российские активы. Часть из них пойдет в отдельный американо-российский инвестиционный фонд. В таком случае Путин еще и заработает на своей агрессивной войне.