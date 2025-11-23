Европа выдвинула три ключевых требования к мирному плану Трампа, – WP
- Европейские лидеры выдвинули три ключевых требования к мирному плану Трампа.
- Европейцев беспокоит передача России всего Донбасса и способ использования замороженных российских активов.
Американский мирный план из 28 пунктов, которые удовлетворяют большинство требований диктатора Путина, вызвал большое беспокойство среди союзников Украины. Европейские лидеры подготовили собственные предложения по урегулированию войны и направили их в Вашингтон.
Над контрпредложением к плану Трампа работали более десятка европейских лидеров на полях встречи G20 в Йоханнесбурге. В группу входили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, передает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.
Какие требования Европы к плану Трампа?
Так, лидеры Европы настаивают, чтобы
- не было никаких ограничений для украинской армии. В плане Трампа от Украины требуют сократить численность ВСУ до 600 тысяч человек.
- за Украиной остались Запорожская АЭС и Каховская дамба. Также она должна иметь "свободные проходы" по Днепру и контроль над Кинбурнской косой. В американском предложении ЗАЭС оказывается под властью России, а произведенная ею электроэнергия поровну распределяется между двумя странами.
- Другие территориальные вопросы должны рассматриваться после прекращения огня.
Как писало издание Bild европейцев беспокоит пункт плана, который предусматривает передачу России всего Донбасса. Также они недовольны способом, в который Дональд Трамп планирует использовать замороженные российские активы. Часть из них пойдет в отдельный американо-российский инвестиционный фонд. В таком случае Путин еще и заработает на своей агрессивной войне.
- Напомним, что 23 ноября европейские чиновники из Франции, Германии и Великобритании примут участие в обсуждении мирного плана Трампа в Женеве вместе с представителями США и Украины.
- 24 ноября лидеры ЕС проведут спецсаммит по Украине в Луанде, столице Анголы.
- На следующей неделе также должна состояться свстреча российской и американской делегаций. Дата и место еще неизвестны. Журналисты предполагают, что переговоры могут состояться в Москве.
- Дональд Трамп желает закончить войну в Украине до конца года. Он стремится, чтобы Владимир Зеленский согласился на его мирный план до 27 ноября. К началу декабря должны быть согласованы все детали по мирному предложению.
- В СНБО объяснили, что опубликованный в СМИ план из 28 пунктов вовсе не "план", а лишь дорожная карта. Каждый пункт еще будет обсуждаться и переписываться.