Європа висунула три ключові вимоги до мирного плану Трампа, – WP
- Європейські лідери висунули три ключові вимоги до мирного плану Трампа.
- Європейців непокоїть передача Росії усього Донбасу та спосіб використання заморожених російських активів.
Американський мирний план з 28 пунктів, які задовольняють більшість вимог диктатора Путіна, викликав неабияке занепокоєння серед союзників України. Європейські лідери підготували власні пропозиції до врегулювання війни і надіслали їх до Вашингтона.
Над контрпропозицією до плану Трампа працював понад десяток європейських лідерів на полях зустрічі G20 у Йоганнесбурзі. До групи входили президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає 24 Канал із посиланням на The Washington Post.
Які вимоги Європи до плану Трампа?
Так, лідери Європи наполягають, щоб
- не було жодних обмежень для української армії. У плані Трампа від України вимагають скоротити чисельність ЗСУ до 600 тисяч осіб.
- за Україною залишилися Запорізька АЕС і Каховська дамба. Також вона повинна мати "вільні проходи" по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою. В американській пропозиції ЗАЕС опиняється під владою Росії, а вироблена нею електроенергія порівну розподіляється між двома країнами.
- Інші територіальні питання мають розглядатися після припинення вогню.
Як писало видання Bild європейців непокоїть пункт плану, який передбачає передачу Росії усього Донбасу. Також вони незадоволені способом, у який Дональд Трамп планує використати заморожені російські активи. Частина з них піде в окремий американсько-російський інвестиційний фонд. У такому випадку Путін ще й заробить на своїй агресивній війні.
Нагадаємо, що 23 листопада європейські чиновники з Франції, Німеччини та Великої Британії візьмуть участь в обговоренні мирного плану Трампа у Женеві разом з представниками США та України.
24 листопада лідери ЄС проведуть спецсаміт щодо України в Луанді, столиці Анголи.
Наступного тижня також має відбутися зустріч російської та американської делегацій. Дата і місце ще невідомі. Журналісти припускають, що переговори можуть відбутися у Москві.
Дональд Трамп бажає закінчити війну в Україні до кінця року. Він прагне, аби Володимир Зеленський погодився на його мирний план до 27 листопада. До початку грудня мають бути узгоджені усі деталі щодо мирної пропозиції.
У РНБО пояснили, що опублікований у ЗМІ план з 28 пунктів зовсім не "план", а лише дорожня карта. Кожен пункт ще обговорюватиметься і переписуватиметься.