Что будет с ордером на арест Путина, если война закончится по плану Трампа: в Гааге ответили

Один из пунктов мирного плана Дональда Трампа предусматривает общую амнистию для всех участников боевых действий в Украине. Вероятно, речь идет и об аннулировании ордеров МУС на арест Путина и еще 5 россиян, обвиняемых в военных преступлениях.

Между тем в Международном уголовном суде заявили, что во что бы то ни стало не планируют отменять ордер на арест главы Кремля и других российских военных преступников, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Надвигается большой скандал: дипломат сказал, чего Трамп больше всего боится в "деле Эпштейна"

Что будет с ордером для Путина, если война закончится по плану Трампа?

Так, 5 декабря заместители прокурора Маме Мандия Нианг из Сенегала и Назхат Шамим Хан с Фиджи отметили, что ордера останутся в силе даже в случае принятия общей амнистии во время мирных переговоров, возглавляемых США.

Прокуроры объяснили, что для приостановления действия выданных ордеров нужна резолюция Совета Безопасности ООН.

Справка: В 2023 году МУС выдал ордер на арест Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львову-Беловой, которых обвиняют в незаконном вывозе сотен украинских детей. Среди других известных россиян, которых разыскивает МУС, – бывший министр обороны Сергей Шойгу и генерал Валерий Герасимов.

Заместитель прокурора Хан объяснил, что Совет Безопасности может "попросить суд отложить рассмотрение дела, если считает, что есть пространство для мирного соглашения", подчеркнув, что это будет лишь "временной паузой".

"Если у нас продолжается расследование, мы будем действовать в соответствии с нашей нормативной базой", – обьяснила она.

Что известно о пункте о всеобщей амнистии в плане Трампа?