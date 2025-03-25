Претензий не будет: какие задачи в Украине смогут выполнять войска Франции и Британии

Франция и Великобритания готовятся к размещению миротворческой миссии на территории Украины. В перемещение французского и британского контингента, а также авиации в Румынию и Польшу уже вложены большие средства.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, почему именно Париж и Лондон могут разместить собственных миротворцев в Украине. Также президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна является частью "коалиции желающих" и готова принять участие в иностранной миссии в Украине.

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Прикроют два региона

Свитан объяснил, что Великобритания подписала в свое время Будапештский меморандум вместе с США и Россией. Позже к его подписанию присоединились Франция и Китай.

Поэтому Франция и Великобритания без санкций, в частности ООН, могут развернуть свои войска на территории Украины. Или сосредоточив авиационную компоненту в Румынии и Польше, прикрывать украинское небо своими самолетами,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Размещение миротворческих сил, по его словам, позволит этим странам прикрыться от претензии украинской власти, когда встанет вопрос, сделали ли все возможное государства – подписантами Будапештского меморандума, чтобы сохранить территориальную целостность и безопасность Украины.

К слову. Политолог Владимир Фесенко отметил, что Россия не согласится то, чтобы страны НАТО ввели в Украине свой миротворческий контингент. В то же время, по его словам, Киев будет против миссии союзников Москвы. Поэтому обе стороны согласятся на размещение миротворцев из "относительно нейтральных стран".

К Франции и Великобритании, предположил он, таких претензий не будет, они будут выдвинуты к США, Китаю и России и могут выражаться в триллионах долларов.

Французский контингент мог бы прикрывать Одесскую область и Николаев с военных баз в Румынии. Британцы же могли базироваться в районе Киева, чтобы защищать его на севере, со стороны Беларуси. Затем британская миссия могла бы развернуться вдоль границы,

– отметил Роман Свитан.

Также к миссии Великобритании уже готовы присоединиться Австралия и Канада.

Этот контингент, по мнению военного эксперта, сможет прикрыть Украину на почти 1000-километровой границе с Беларусью. Это позволит снять оттуда несколько десятков тысяч украинских военнослужащих и направить их на усиление Восточного направления.

Напомним, что Великобритания намерена ускорить подготовку миротворческих сил для отправки в Украину. В британском правительстве считают, что в случае прекращения огня и достижения соглашения о завершении войны, потребуются тысячи военнослужащих для поддержки Украины на море, на суше или в воздухе. Лондон будет обсуждать возможности перемещения британских военных с их текущих мест на поддержку Украины. Тогда войска других стран смогут занять их позиции.