Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, чому саме Париж та Лондон можуть розмістити власних миротворців в Україні. Також президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна є частиною "коаліції охочих" і готова взяти участь в іноземній місії в Україні.

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Прикриють два регіони

Світан пояснив, що Велика Британія підписала у свій час Будапештський меморандум разом з США та Росією. Пізніше до його підписання залучились Франція та Китай.

Тому Франція та Велика Британія без санкцій, зокрема ООН, можуть розгорнути свої війська на території України. Або зосередивши авіаційну компоненту в Румунії та Польщі, прикривати українське небо своїми літаками,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Розміщення миротворчих сил, за його словами, надасть можливість цим країнам прикритися від претензії української влади, коли порушиться питання, чи держави – підписантами Будапештського меморандуму зробили все можливе, щоб зберегти територіальну цілісність та безпеку України.

До слова. Політолог Володимир Фесенко зауважив, що Росія не погодиться те, щоб країни НАТО ввели в Україні свій миротворчий контингент. Водночас, за його словами, Київ буде проти місії союзників Москви. Тому обидві сторони погодяться на розміщення миротворців з "відносно нейтральних країн".

До Франції та Великої Британії, припустив він, таких претензій не буде, вони будуть висунуті до США, Китаю та Росії і можуть виражатися у трильйонах доларів.

Французький контингент міг би прикривати Одещину та Миколаїв з військових баз в Румунії. Британці ж могли базуватися в районі Києва, щоб захищати його на півночі, з боку Білорусі. Потім британська місія могла б розгорнутися вздовж кордону,

– зазначив Роман Світан.

Також до місії Великої Британії вже готові долучитися Австралія та Канада.

Цей контингент, на думку військового експерта, зможе прикрити Україну на майже 1000-кілометровому кордоні з Білоруссю. Це дозволить зняти звідти кілька десятків тисяч українських військовослужбовців і направити їх на підсилення Східного напрямку.

Нагадаємо, що Велика Британія має намір прискорити підготовку миротворчих сил для відправлення в Україну. В британському уряді вважають, що у разі припинення вогню та досягнення угоди щодо завершення війни, будуть потрібні тисячі військовослужбовців для підтримки України на морі, на суші чи в повітрі. Лондон обговорюватиме можливості переміщення британських військових з їхніх поточних місць на підтримку України. Тоді війська інших країн зможуть зайняти їхні позиції.