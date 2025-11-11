Политолог-международник объяснил, почему партнеры отказались от идеи отправить войска в Украину
- Европейское общество негативно восприняло идею отправки миротворческого контингента в Украину из-за страха за свою безопасность, в частности, из-за шантажа со стороны России.
- Граждане большинства европейских стран, в частности, ключевых для принятия решения, не поддерживают отправку военных в Украину, поэтому эта тема исчезла с повестки дня.
Ранее активно обсуждалась возможность отправки миротворческого контингента в Украину. Однако все эти заявления были в основном проверкой реакции европейского общества.
Европейцы негативно восприняли идею миротворцев в Украине, поэтому лидеры должны прислушиваться к ним. Политолог-международник Максим Яли озвучил 24 Каналу мнение, что в Европе боятся за свою безопасность, потому что шантаж России также сработал в этом вопросе.
Какая главная причина?
Максим Яли отметил, что с помощью различных заявлений, материалов в СМИ испытывается общественное мнение. К сожалению, результаты оказались негативными для Украины. Большинство граждан в европейских странах, в частности, ключевых для принятия такого решения, не поддерживают отправки военного контингента в Украину. На это есть причины.
Главная причина – шантаж Путина сработал. Потому что они опасаются, что это будет расценено как привлечение государства к войне с Россией. Соответственно они видят риски для своей национальной безопасности,
– подчеркнул он.
Авторитарные государства, например, Россия, пренебрегают общественным мнением. Решения там принимаются быстро и единодушно. Демократические страны учитывают позицию людей. Эта тема исчезла с повестки дня, потому что европейцы не поддерживают эту идею.
Возможно, если сложатся новые благоприятные условия для переговоров и достижения прекращения огня, эта тема может вернуться на повестку дня. Однако сейчас это не актуально для Европы.
Миротворцы в Украине: последние новости
Владимир Зеленский прокомментировал вероятность миротворцев ЕС в Украине. Он отметил, что Дональд Трамп отказал Украине в военной поддержке, поэтому правительства Франции и Великобритании пообещали направить свои миротворческие войска. Украина просила Европу быстрее отправить их, в частности, для обороны границы с Беларусью.
Однако украинский лидер объяснил, что вопрос европейского военного присутствия во время боевых действий должен рассматриваться очень осторожно. По его словам, лидеры стран боятся мнения общества, не хотят быть втянутыми в войну, однако решение развернуть миротворческие войска – это "их выбор".
Начальник штаба Сухопутных войск Франции Пьер Шиль оценил готовность к началу миротворческой миссии в Украине в 2026 году. Он отметил, что французские силы готовы к этому в рамках гарантий безопасности, если возникнет такая необходимость. В частности, говорится о 7 тысячах солдат, которые готовы к операциям в рекордные сроки.