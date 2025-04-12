Главный кандидат в президенты от этой политсилы, Кароль Навроцкий, присоединился к шествию. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Варшаве.

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Мероприятие начали с выполнения самого массового полонеза. Предыдущий рекорд установили в сентябре 2024 года, когда полонез станцевали 635 пар вместе. Сегодня рекорд побили – танец выполнили 1165 пар.

На улице Варшавы танцевали полонез: смотрите видео

После этого более часа продолжался марш. По данным городских властей, к шествию присоединились 20 тысяч участников, а "ПиС" привлек 200 автобусов, чтобы привезти митингующих. Кароль Навроцкий заявил, что на улицы вышли 100 тысяч поляков. Люди были в национальных костюмах, с плакатами и флагами. Шествие завершилось выступлением Навроцкого.

Сегодня мы должны думать о Республике Польша в следующие 1000 лет, потому что мы являемся лишь хранителями этого наследия, этой красоты, этой короны, которая была дана нам, чтобы мы ее заботились, лелеяли и не соглашались на то, чтобы нашу свободу отобрали, наш суверенитет отдали,

– обратился Навроцкий к публике.

В Варшаве состоялся митинг к 1000-летию Короны Польской / Фото Софии Назаренко, 24 Канал

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Премьер Польши Дональд Туск уже анонсировал торжества к 1000-летию Короны Польской. Правительство планирует провести их 26 апреля.

Напомним, масштабные митинги в Польше проходили также 24 февраля для поддержки Украины. Тогда польские националисты устроили в столице несколько провокаций.