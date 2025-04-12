Головний кандидат у президенти від цієї політсили, Кароль Навроцький, долучився до ходи. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Варшаві.

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У Варшаві пройшов "Марш патріотів"

Захід розпочали з виконання наймасовішого полонезу. Попередній рекорд встановили у вересні 2024 року, коли полонез станцювали 635 пар разом. Сьогодні рекорд побили – танець виконали 1165 пар.

На вулиці Варшави танцювали полонез: дивіться відео

Після цього понад годину тривав марш. За даними міської влади, до ходи долучилися 20 тисяч учасників, а "ПіС" залучив 200 автобусів, аби привезти мітингувальників. Кароль Навроцький заявив, що на вулиці вийшли 100 тисяч поляків. Люди були в національних костюмах, з плакатами та прапорами. Хода завершилась виступом Навроцького.

Сьогодні ми маємо думати про Республіку Польща в наступні 1000 років, тому що ми є лише хранителями цієї спадщини, цієї краси, цієї корони, яка була дана нам, щоб ми її дбали, плекали і не погоджувалися на те, щоб нашу свободу відібрали, наш суверенітет віддали,

– звернувся Навроцький до публіки.

У Варшаві відбувся мітинг до 1000-річчя Корони Польської / Фото Софії Назаренко, 24 Канал

Кароль Навроцький разом з людьми вийшов на марш у Варшаві: відео

Тисячі поляків зібралися на площі у Варшаві: відео з місця події

Прем'єр Польщі Дональд Туск вже анонсував урочистості до 1000-річчя Корони Польської. Уряд планує провести їх 26 квітня.

Нагадаємо, масштабні мітинги в Польщі проходили також 24 лютого для підтримки України. Тоді польські націоналісти влаштували у столиці кілька провокацій.