Об этом в эфире 24 Канала рассказал доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий. По его словам, Россия уже неоднократно осуществляла различные гибридные атаки против НАТО. И каждый раз реакция была нерешительной.

Альянс слабо реагирует

Как подчеркнул Городницкий, Россия уже фактически осуществляет агрессивные действия в воздушном и морском пространстве стран НАТО. Буквально недавно страна-агрессор нанесла удары дронами по гражданским судам у берегов Болгарии и Румынии. К тому же российские беспилотники уже неоднократно залетали на территорию НАТО.

Несмотря на это, Запад пока предпочитает обращать внимание только на прямые угрозы с применением танковых колонн или авиаударов. Кроме того, из Кремля неоднократно раздавались агрессивные выпады в сторону стран Балтии. Поэтому неудивительно, что существуют опасения, что НАТО просто развалится в случае атаки на страны Балтии.

Это похоже на правду. Ведь тогда фактически могут быть уничтожены все постулаты, на которых держится организация. Фактически это будет подтверждением того, что НАТО никогда не существовало. Это была лишь организация для встреч и обсуждений. По крайней мере, сейчас так считает Россия. Но фактически агрессия против НАТО уже произошла. То, что мы видим в водах Болгарии, – это фактически нападение на чужую страну. И это происходит уже не впервые,

– отметил Городницкий.

НАТО окажется под угрозой, если не будет действовать решительно: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что 6 октября неизвестные беспилотники атаковали два гражданских судна в исключительной экономической зоне Болгарии. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что именно Россия осуществила эту атаку с помощью морских и воздушных дронов. Одно из судов затонуло, а о судьбе экипажа ничего не известно. Накануне РФ также совершила атаку на сухогруз в водах Румынии.