Про це в ефірі 24 Каналу розповів доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький. За його словами, Росія вже неодноразово здійснювала різноманітні гібридні атаки проти НАТО. І кожного разу реакція була нерішучою.

Альянс слабо реагує

Як наголосив Городницький, Росія вже фактично здійснює агресивні дії в повітряному та морському просторі країн НАТО. Буквально нещодавно країна-агресорка вдарила дронами по цивільних суднах біля Болгарії та Румунії. До того ж російські безпілотники вже неодноразово залітали на територію НАТО.

Попри це, Захід поки що воліє звертати увагу лише на прямі загрози із застосуванням танкових колон чи авіанальотів. Крім того, з Кремля неодноразово лунали агресивні випади в бік країн Балтії. Тому не дивно, що є побоювання, що НАТО просто розвалиться в разі атаки на країни Балтії.

Це схоже на правду. Адже тоді фактично можуть бути знищені всі постулати, на яких тримається організація. Фактично це буде підтвердження, що НАТО ніколи не існувало. Це була лише організація для зустрічей та обговорень. Принаймні зараз так вважає Росія. Але фактично агресія проти НАТО вже відбулася. Те, що ми бачимо у водах Болгарії – це фактично напад на чужу країну. І це вже не вперше відбувається,

– зауважив Городницький.

НАТО опиниться під загрозою, якщо не буде діяти рішуче: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, 6 жовтня невідомі безпілотники атакували два цивільні судна у виключній економічній зоні Болгарії. Президент Володимир Зеленський наголосив, що саме Росія здійснила цю атаку морськими та повітряними дронами. Одне з суден затонуло, а про долю екіпажу нічого невідомо. Напередодні РФ також атакувала суховантаж у водах Румунії.