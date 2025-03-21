Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый, кто саботирует Tesla, имеет шансы на 20 лет заключения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение.

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Их ищут

Активисты в США 10 марта под лозунгом "Tesla Takedown" начали забрасывать электрокары компании коктейлями Молотова. Поэтому Трамп отреагировал на это.

Люди, которых поймают за саботаж по Tesla, будут иметь очень хорошие шансы попасть в тюрьму на срок до 20 лет, и это касается и их спонсоров. Мы ищем вас,

– написал он.

В сети даже появился специальный сайт с личными данными владельцев автомобилей, адреса магазинов и зарядных станций.

В Лас-Вегасе неизвестные атаковали сервисный центр Tesla, подожгли автомобили. Полиция расследует серию нападений на Tesla по всей стране.

Инвесторы, в частности Росс Гербер, призывают Илона Маска вернуться к активному руководству Tesla из-за значительного падения рыночной стоимости компании.