Президент США Дональд Трамп заявив, що кожен, хто саботує Tesla, має шанси на 20 років ув'язнення. Про це пише 24 Канал із посиланням на його допис.

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Їх шукають

Активісти у США 10 березня під гаслом "Tesla Takedown" почали закидати електрокари компанії коктейлями Молотова. Тому Трамп відреагував на це.

Люди, яких зловлять за саботаж щодо Tesla, матимуть дуже добрі шанси потрапити до в'язниці на строк до 20 років, і це стосується і їхніх спонсорів. Ми шукаємо вас,

– написав він.

У мережі навіть з'явився спеціальний сайт із особистими даними власників автомобілів, адреси магазинів та зарядних станцій.

У Лас-Вегасі невідомі атакували сервісний центр Tesla, підпаливши автомобілі. Поліція розслідує серію нападів на Tesla по всій країні.

Інвестори, зокрема Росс Гербер, закликають Ілона Маска повернутися до активного керівництва Tesla через значне падіння ринкової вартості компанії.