Члены НАТО согласились увеличить расходы на оборону: насколько это выгодно для Украины

Все страны-члены НАТО согласились увеличить расходы на безопасность до 5% от ВВП. Если это будет реализовано, то это будет чрезвычайно выгодно для Украины. Европейцы будут тратить больше на оборону, что усилит способности нашего государства.

Также это будет означать увеличение предоставления помощи Украине. Такое мнение 24 Каналу озвучил председатель общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж.

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Это усилит возможности Украины

Сергей Джердж отметил, что для США было важно доказать свое мнение о необходимости увеличения европейскими странами расходов на оборону. Ведь война России против Украины продолжается именно на территории Европы.

На саммите НАТО в Гааге было принято это решение. Основное заседание – это Североатлантический совет, где будут присутствовать главы 32 государств. Это главное внутреннее мероприятие.

Часто на саммитах бывают параллельно другие заседания. Однако в этом случае вопрос насколько сложный, что могут возникать различные дискуссии. Это требует особого внимания. Поэтому, очевидно, с самого начала организаторы саммита, Марк Рютте и другие, решили не усложнять этот саммит многими другими вопросами. Потому что есть много о чем говорить,

– сказал председатель общественной лиги "Украина – НАТО".

Когда продолжаются дискуссии о деньгах, ведении финансов – это всегда сложно. В частности, 5% от ВВП для разных стран будет ощущаться по-другому. Поэтому количество мероприятий на саммите в Гааге минимизировано для того, чтобы реализовать именно эту задачу.

Если это будет реализовано, то для Украины это чрезвычайно выгодно. Потому что, с одной стороны, европейцы будут тратить больше на оборону в пределах Европы. Это так или иначе усиливает наши возможности. Но параллельно с этим это будет увеличение помощи Украине,

– объяснил Джердж.

Напомним, что НАТО согласовало 5% ВВП на оборонные расходы. Издание The Telegraph написало, что новая декларация обязывает государства НАТО до 2035 года ежегодно инвестировать 3,5% на достижение оборонных целей Альянса. Другие 1,5% направляют на киберзащиту, инфраструктуру, инновации и оборонную промышленность. План также предусматривает взносы на поддержку Украины.