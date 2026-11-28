Об этом сообщает CNN.

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Кто переехал жить на военные базы?

Как рассказали журналисты, последним сменил место жительства министр финансов Скотт Бессент. Он был вынужден переехать из своего поместья из-за прямых угроз убийством со стороны Ирана. Известно, что Бессент курирует кампанию масштабных санкций против Ирана.

По данным источников, на закрытый военный объект также перебрался генеральный прокурор Тодд Бланш. В прошлом году там проживала и его предшественница Пэм Бонди.

Также по соседству сейчас проживают госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, советник Трампа Стивен Миллер вместе с семьями.

В одном из подкастов Рубио пошутил, что его собака случайно забежала в дом Хэгсета. А кот главы Пентагона часто навещает его.

Все чиновники самостоятельно оплачивают проживание на военных базах примерно от 4500 долларов в месяц. Такие решения вызвали критику со стороны представителей Демократической партии. По их требованию Пентагон должен до весны предоставить Комитету Палаты представителей по вооруженным силам подробный отчет о правовых основаниях размещения чиновников, обосновании реальности угроз и о том, соответствует ли аренда рыночным ценам.

Напомним, недавно возле Белого дома задержала вооруженного нелегала из Венесуэлы. Он заявил, что хотел убить Трампа, потому что так ему сказали голоса в голове.