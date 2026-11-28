Про це повідомляє видання CNN.

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Хто переїхав жити на військові бази?

Як розповіли журналісти, останнім змінив своє місце проживання міністр фінансів Скотт Бессент. Він був змушений переїхати зі свого маєтку через прямі погрози вбивством з боку Ірану. Відомо, що Бессент курує кампанію масштабних санкцій проти Ірану.

За даними джерел, на закритий військовий об'єкт також перебрався генеральний прокурор Тодд Бланш. Минулоріч там мешкала і його попередниця Пем Бонді.

Також по сусідству зараз мешкають держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, радник Трампа Стівен Міллер разом з родинами.

В одному з подкастів Рубіо жартував, що його собака випадково забіг до будинку Гегсета. А кіт очільника Пентагону часто до нього навідується в гості.

Усі посадовці самостійно сплачують за проживання на військових базах приблизно від 4500 доларів щомісяця. Такі рішення викликали критику представників Демократичної партії. За їхньою вимогою Пентагон до весни має надати Комітету Палати представників із питань збройних сил детальний звіт про юридичні підстави розміщення урядовців, обґрунтування реальності загроз і чи відповідає оренда ринковим цінам.

Нагадаємо, нещодавно біля Білого дому затримала озброєного нелегала з Венесуели. Він заявив, що хотів вбити Трампа, бо так йому сказали голоси в голові.