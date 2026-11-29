Об этом эксперт заявил в эфире 24 Канала. Хотя Помпео пока не имеет прямого влияния на команду Дональда Трампа, он озвучивает взгляды части республиканцев и сторонников движения MAGA. Эта группа видит в Пекине главную угрозу и открыто возмущается уступчивостью Белого дома.

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Почему республиканцы критикуют курс Трампа

Помпео, скорее всего, считает, что Трамп пошел на слишком много уступок Си Цзиньпину. Вот все эти заигрывания, игра в дружбу, вот как и с Путиным, что это в конечном итоге ослабляет позиции Соединенных Штатов. Штаты теряют лидерство, теряют союзников– отметил Владимир Фесенко.

Со времен Ричарда Никсона и Генри Киссинджера Вашингтон неуклонно соблюдал баланс: дипломатически признавал КНР единственным представителем Китая в ООН, однако де-факто поддерживал связи с Тайванем и обеспечивал ему защиту. Официальное признание острова разрушит этот устоявшийся фундамент.

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Он фактически предлагает кардинально изменить правила игры, изменить одну из базовых позиций внешней политики США в отношении Китая. Это запрограммированный и гарантированный конфликт. Это не война, но это конфликт– подчеркнул эксперт.

Владимир Фесенко о новой стратегии США в отношении Тайваня: видео

Рынок полупроводников изменил мировой баланс

Отдельно аналитик обратил внимание на колоссальный рост экономического веса острова. В этом году финансовый оборот полупроводников и микрочипов впервые в истории превысил показатели рынка нефти и нефтепродуктов. Если раньше остров рассматривался лишь как геополитический форпост для сдерживания экспансии КНР в Южно-Китайском море, то сейчас его промышленность напрямую определяет глобальную стабильность и прочность американского доллара.

Руководство Китая крайне болезненно реагирует на подобные заявления. По мнению эксперта, Пекин может запустить гибридную кампанию с целью медийной дискредитации бывшего госсекретаря.

В ходе переговоров в Шэньчжэне Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и не поддерживают независимость е Тайваню.