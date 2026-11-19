Об этом сообщает агентство Xinhua.

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Что Трамп заявил о независимости Тайваня?

Встреча лидеров состоялась 19 ноября в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

По сообщению Xinhua, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня.

Американский президент также отметил, что он и Си Цзиньпин совместно направляли развитие американо-китайских отношений. По его мнению, обе страны должны сохранить позитивную динамику их стабильного развития.

В то же время Си Цзиньпин подчеркнул, что Вашингтон должен правильно действовать в тайваньском вопросе и избегать серьезных потрясений в отношениях между двумя государствами.

Китайский лидер также заявил, что отношения Пекина и Вашингтона в целом развиваются стабильно и позитивно, принося пользу обеим странам.

О чем еще договорились Трамп и Си Цзиньпин?

В ходе переговоров стороны договорились разработать план действий по построению конструктивных американо-китайских отношений, основанных на стратегической стабильности.

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Си Цзиньпин призвал усилить сотрудничество в сфере торговли и экономики, а также учитывать интересы друг друга.

Отдельно китайский лидер затронул вопрос искусственного интеллекта. Он подчеркнул необходимость совместно предотвращать риски, связанные с этой технологией, и обеспечить сохранение человеческого контроля над ней.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в борьбе с наркотрафиком, телефонным и интернет-мошенничеством, а также в возвращении нелегальных мигрантов.

Что известно о позиции Китая в отношении Тайваня?

Напомним, 12 ноября Си Цзиньпин заявил о намерении объединить Тайвань с Китаем. Китайский лидер назвал это исторической миссией и подчеркнул, что Пекин стремится достичь своей цели мирным путем.