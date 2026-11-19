Про це повідомляє агентство Xinhua.

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Що Трамп заявив про незалежність Тайваню?

Зустріч лідерів відбулася 19 листопада на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

За повідомленням Xinhua, Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не підтримують незалежність Тайваню.

Американський президент також зазначив, що вони із Сі Цзіньпіном спільно спрямовували розвиток американсько-китайських відносин. На його думку, обидві країни мають зберегти позитивну динаміку їхнього стабільного розвитку.

Водночас Сі Цзіньпін наголосив, що Вашингтон повинен правильно діяти в тайванському питанні та уникати серйозних потрясінь у відносинах між двома державами.

Китайський лідер також заявив, що відносини Пекіна та Вашингтона загалом розвиваються стабільно й позитивно, приносячи користь обом країнам.

Про що ще домовилися Трамп і Сі Цзіньпін?

Під час переговорів сторони погодилися розробити план дій для побудови конструктивних американсько-китайських відносин, заснованих на стратегічній стабільності.

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Сі Цзіньпін закликав посилити співпрацю у сфері торгівлі та економіки, а також враховувати інтереси одне одного.

Окремо китайський лідер порушив питання штучного інтелекту. Він наголосив на необхідності спільно запобігати ризикам, пов'язаним із цією технологією, та забезпечити збереження людського контролю над нею.

Крім того, сторони обговорили співпрацю в боротьбі з наркотрафіком, телефонним та інтернет-шахрайством, а також у поверненні нелегальних мігрантів.

Що відомо про позицію Китаю щодо Тайваню?

Нагадаємо, 12 листопада Сі Цзіньпін заявив про намір об'єднати Тайвань із Китаєм. Китайський лідер назвав це історичною місією та наголосив, що Пекін прагне досягти своєї мети мирним шляхом.