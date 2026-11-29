Про це експерт заявив в ефірі 24 Каналу. Хоча Помпео наразі не має прямого впливу на команду Дональда Трампа, він озвучує погляди частини республіканців та прихильників руху MAGA. Ця група вбачає в Пекіні ключову небезпеку й відкрито обурюється поступливістю Білого дому.

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Чому республіканці критикують курс Трампа

Помпео, скоріше за все, вважає, що Трамп зробив занадто багато поступок Сі Цзіньпіну. От все це загравання, гра в дружбу, от як і з Путіним, що це врешті-решт послаблює позиції Сполучених Штатів. Штати втрачають лідерство, втрачають союзників– зазначив Володимир Фесенко.

З часів Річарда Ніксона та Генрі Кіссінджера Вашингтон неухильно дотримувався балансу: дипломатично визнавав КНР єдиним представником Китаю в ООН, проте де-факто зберігав зв'язки з Тайванем і надавав йому безпекову парасольку. Офіційне визнання острова зруйнує цей усталений фундамент.

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Він фактично пропонує кардинально змінити правила гри, змінити одну з базових позицій зовнішньої політики США по відношенню до Китаю. Це запрограмований і гарантований конфлікт. Це не війна, але це конфлікт– наголосив експерт.

Володимир Фесенко про нову стратегію США щодо Тайваню: відео

Ринок напівпровідників змінив світовий баланс

Окремо аналітик звернув увагу на колосальне зростання економічної ваги острова. Цього року фінансовий обіг напівпровідників і мікрочипів уперше в історії перевищив показники ринку нафти й нафтопродуктів. Якщо раніше острів розглядали лише як геополітичний форпост для стримування експансії КНР у Південнокитайському морі, то нині його промисловість напряму визначає глобальну стабільність і міцність американського долара.

Керівництво Китаю вкрай болісно реагує на подібні заяви. На думку експерта, Пекін може запустити гібридну кампанію з метою медійної дискредитації колишнього держсекретаря.

Під час переговорів у Шеньчжені Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не підтримують незалежність Тайваню.