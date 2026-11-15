Рейды против молодежи в Москве: почему России срочно понадобились любители компьютерных игр

В эфире 24 Канала политолог Тарас Загородний рассказал, что из-за страха перед открытой мобилизацией российские власти прибегают к скрытым методам вербовки. По его словам, юношам сразу вручают повестки и заставляют подписывать контракты.

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Загородний пояснил, что для обычных пехотных штурмов врагу хватало мобилизованных мужчин из отдаленных регионов. Однако для управления беспилотными летательными аппаратами требуются совершенно другие когнитивные способности, концентрация и быстрая моторика рук.

Когда появилась необходимость управлять дронами, возникла потребность набирать максимальное количество молодых людей, для которых компьютеры и игры являются привычной средой. Управление дронами очень похоже на стрелялки, которыми увлекается молодежь– подчеркнул политолог.

Тарас Загородний о том, как Россия охотится за молодежью: видео

Системная подготовка подростков в России

Кремль подходит к этому вопросу системно и перенимает опыт Китая, где детей учат управлять беспилотниками еще со школьного возраста. В частности, в России подобные тренировки для подростков начались еще в 2023 году, поэтому через несколько лет они становятся полностью подготовленными операторами.

В начале ноября российские силовики устроили масштабный рейд в центре Москвы, задержав более 200 юношей. В полицейских автозаках и участках ребятам предлагали подписать контракты с Министерством обороны России.