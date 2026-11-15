Рейди на молодь у Москві: чому Росії терміново знадобилися любителі комп'ютерних ігор

В ефірі 24 Каналу політолог Тарас Загородній розповів, що через страх перед відкритою мобілізацією російська влада вдається до прихованих методів рекрутингу. За його словами, юнакам одразу вручають повістки та змушують підписувати контракти.

Adv

популярні відео

Чому окупанти шукають саме геймерів

Загородній пояснив, що для звичайних штурмів піхоти ворогу вистачало мобілізованих чоловіків із віддалених регіонів. Проте для керування безпілотними літальними апаратами потрібні зовсім інші когнітивні здібності, концентрація та швидка моторика рук.

Коли з'явилася потреба керувати дронами, виникла необхідність набирати максимальну кількість молодих людей, для яких комп'ютери та ігри є звичним середовищем. Керування дронами дуже близьке до стрілялок, якими захоплюється молодь– наголосив політолог.

Тарас Загородній про те, як Росія полює на молодь: відео

Системна підготовка підлітків у Росії

Кремль підходить до цього питання системно та переймає досвід Китаю, де дітей навчають керувати безпілотниками ще зі шкільного віку. Зокрема, у Росії подібні тренування для підлітків стартували ще у 2023 році, тому за кілька років вони стають повністю підготовленими операторами.

На початку листопада російські силовики влаштували масштабний рейд у центрі Москви, затримавши понад 200 юнаків. У поліцейських автозаках та відділках хлопцям пропонували підписати контракти з Міністерством оборони Росії.