Эстония, Латвия и Литва обеспокоены расширением военного производства России и размещением дополнительных войск вдоль границ, поскольку Кремль не остановится на Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также Нападение России на Литву осенью 2025 года: насколько реален тревожный прогноз немецкого историка

Почему в Балтии обеспокоены потенциальным прекращением огня

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Financial Times рассказал, что после окончания войны в Украине Россия оперативно перераспределит свои силы, что может свидетельствовать о быстром уровне роста угрозы. Подобное мнение высказал министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

Давайте не будем питать иллюзий. Давайте не будем обманывать себя, что с Россией будет покончено после Украины. Россия воспользуется временем после прекращения огня, чтобы ускорить наращивание своего военного потенциала. У них уже есть огромная, обученная боевым действиям армия, которая станет еще больше,

– заявил он.

По мнению эстонского министра обороны, из 600 тысяч российских военных, находящихся сейчас на войне в Украине, 300 тысяч передислоцируют в другие участки. Он считает, что они "люди не вернутся в разные части России, чтобы убирать кукурузу или делать что-нибудь еще".

Особую обеспокоенность у балтийских стран вызывают масштабные военные учения "Запад", которые осенью 2025 года состоятся вблизи их границ в России и Белоруссии. Они имитируют конфликт со странами НАТО и привлекают десятки тысяч военнослужащих, танков, самолетов и артиллерии.

Страны восточного фланга НАТО, в том числе Польша и Румыния, заявили, что не могут взять на себя обязательства по размещению войск в Украине из-за опасений по собственной безопасности. Они также предостерегли переброску военных Альянса из своих стран для формирования миротворческих сил в Украине.

"Мы не можем ставить под угрозу безопасность восточного фланга НАТО. Мы не можем попасть в ловушку, что наши силы каким-то образом закреплены в Украине. Тогда мы имеем риски на нашей границе", – добавил Ханно Певкур.