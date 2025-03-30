Естонія, Латвія і Литва стурбовані розширенням військового виробництва Росії та розміщенням додаткових військ уздовж кордонів, оскільки Кремль не зупиниться на Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Чому у Балтії стурбовані потенційним припиненням вогню

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю Financial Times розповів, що після закінчення війни в Україні Росія оперативно перерозподілить свої сили, що може свідчити про швидкий рівень зростання загрози. Подібну думку висловив міністр оборони Литви Довіле Шакалене.

Давайте не будемо плекати ілюзій. Давайте не будемо обманювати себе, що з Росією буде покінчено після України. Росія скористається часом після припинення вогню, щоб прискорити нарощування свого військового потенціалу. У них уже є величезна, навчена бойовим діям армія, яка стане ще більшою,

– заявив він.

На думку естонського міністра оборони, з 600 тисяч російських військових, які зараз перебувають на війні в Україні, 300 тисяч передислокують до інших ділянок. Він вважає, що вони "люди не повернуться в різні частини Росії, щоб прибирати кукурудзу або робити щось ще".

Особливу стурбованість у балтійських країн спричиняють масштабні військові навчання "Захід", які восени 2025 року відбудуться поблизу їхніх кордонів у Росії та Білорусі. Вони імітують конфлікт з країнами НАТО і залучають десятки тисяч військовослужбовців, танків, літаків і артилерії.

Країни східного флангу НАТО, зокрема Польща і Румунія, заявили, що не можуть взяти на себе зобов'язання з розміщення військ в Україні через побоювання щодо власної безпеки. Вони також застерегли від перекидання військових Альянсу зі своїх країн для формування миротворчих сил в Україні.

"Ми не можемо ставити під загрозу безпеку східного флангу НАТО. Ми не можемо потрапити в пастку, що наші сили якимось чином закріплені в Україні. Тоді ми матимемо ризики на нашому кордоні", – додав Ханно Певкур.