Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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Разведка Эстонии прокомментировала операцию "Паутина"

В ходе масштабной спецоперации "Паутина" на авиабазах в России было повреждено более 40 российских самолетов.

Поврежденные самолеты готовились к выполнению боевых задач. Таким образом, удар был нанесен по стратегической авиации России в момент ее наивысшей боевой готовности,

– заявил глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Он добавил, что восстановление самолетов потребует от России значительных дополнительных ресурсов. Прежде всего речь идет об усилении внутренних мер безопасности и мер по защите войск.

По словам Кивисельга, особенно важно, что Украина провела серию одновременных спецопераций в самых отдаленных регионах России. Это стало мощным сигналом путинскому режиму о потенциале, который может быть использован для принуждения России к реальным мирным переговорам.

Отмечается, что в такой ситуации любые действия России в ответ выглядят слабыми и неубедительными, зато лишь подчеркивают ее неспособность эффективно реагировать.

Напомним, во время операции "Паутина" была применена современная технология управления БпЛА, которая сочетает автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора. По данным СБУ, общие потери авиации противника составили 41 единицу, а ориентировочная стоимость пораженной техники – более 7 миллиардов долларов.