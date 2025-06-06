Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR.

Читайте також "Павутина" – лише початок: у Defence Express пояснили, що нажахало США в операції СБУ

Розвідка Естонії прокоментувала операцію "Павутина"

У ході масштабної спецоперації "Павутина" на авіабазах у Росії було пошкоджено понад 40 російських літаків.

Пошкоджені літаки готувалися до виконання бойових завдань. Таким чином, удару було завдано по стратегічній авіації Росії в момент її найвищої бойової готовності,

– заявив глава Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

Він додав, що відновлення літаків вимагатиме від Росії значних додаткових ресурсів. Насамперед йдеться про посилення внутрішніх заходів безпеки та заходів щодо захисту військ.

За словами Ківісельга, особливо важливо, що Україна провела серію одночасних спецоперацій у найвіддаленіших регіонах Росії. Це стало потужним сигналом путінському режиму про потенціал, який може бути використаний для примусу Росії до реальних мирних переговорів.

Зазначається, що в такій ситуації будь-які дії Росії у відповідь виглядають слабкими та непереконливими, натомість лише підкреслюють її нездатність ефективно реагувати.

Нагадаємо, під час операції "Павутина" було застосовано сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора. За даними СБУ, загальні втрати авіації противника склали 41 одиницю, а орієнтовна вартість ураженої техніки – понад 7 мільярдів доларів.