Річ не просто в боязні перед ескалацією війни з боку Росії. Головний редактор Defence Express Олег Катков у розмові з 24 Каналом детально проаналізував, як українська операція вже вплинула на важливі процеси у США і чого очікувати далі від дронової галузі.

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США серйозно занепокоєні через "Павутину"

Операція "Павутина", яку 1 червня провела Служба безпеки України, стала шоком не лише для Росії, а й для усього світу. Мовиться не лише про захоплення феноменальністю проведених дій. Кількасот українських дронів фактично без проблем змогла знищити коштовну авіацію Росії. Втім про свою безпеку почали хвилюватися і Сполучені Штати.

Наприклад, американці почали серйозно критикувати Дональда Трампа та його команду через витрати на оборону і загалом реформ щодо збройних сил, які вони ухвалили. Зокрема, критика стосується проєкту Golden Dome ("Золотий купол") – система ППО, що має отримати трильйонний бюджет, а також експрес-трансформації сухопутних сил США, що насправді зменшать їхню бойову міць.

Критикують й те, що не розв'язані проблеми з дронами. Наприклад, США розгорнули до 7 бомбардувальників B-2 Spirit на невеликому острові в Індійському океані. Лише 4 з них – стояли в ангарах, інші – просто неба, адже укриттів просто не було. Так само укриттів немає і на більшості американських авіабаз,

– зауважив Олег Катков.

У США всього від 18 до 20 одиниць згаданих унікальних B-2 Spirit, однак Пентагон не злякався розміщати значну кількість свого арсеналу на острові, розміром 30 км². Іран міг їх уразити, а операція "Павутина" лише довела, що це не так вже й важко зробити.

"Є ще одна проблема, яку не вирішив Пентагон – протидія дронам, які просто літають над американськими авіабазами та військовими частинами. Фіксуються сотні випадків, коли невідомі дрони пролітають над військовими об'єктами, але за американським законодавством та нормативною базою, яку продукує Міноборони США, їх збивати не можна", – пояснив головний редактор Defence Express.

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Однак влада не реагує на заклики про те, що закони потрібно змінювати, а повноваження військових щодо захисту свого об'єкта – розширити, навіть у мирний час. Втім, схоже, у Пентагоні навіть немає розуміння, як власне, розв'язати ці проблеми. Звісно, посадовці обіцяють боротися з дронами, але конкретних кроків досі немає.

Проблеми є не лише у США

Водночас не лише Сполучені Штати, де влада перебуває у трампістів, не розуміють, як протидіяти дронам. Інший приклад також добре відомий Україні. Мовиться про Румунію, яка не раз страждала від падінь уламків та дронів Росії. Довгий час збивати російські "Шахеди" там було заборонено, попри те, що загроза від них була очевидною.

Та все ж у травні 2025 року тоді ще тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан підписав указ, який дозволяє знищувати російські дрони, що незаконно перетинають простір країни.

Ця ж проблема стала актуальною і для Німеччини. Неодноразово над об'єктами критичної та військової інфраструктури там пролітали нерозпізнані дрони. Не виключено, що це справа рук Росії, втім протидіяти цьому оперативно країні не вдавалось. Наразі ж відомо, що уряд Німеччини також підтримав дозвіл армії збивати невідомі безпілотники.

Все це потребує перегляду. Україна показала, що ні океани, ні величезні відстані не є завадою для дистанційної атаки з використанням сотень дронів. А ми розуміємо, що зараз – лише зародок цієї технології,

– наголосив Катков.

Попереду на дронову галузь чекає чимало змін – від залучення штучного інтелекту до повністю автономних дронів, які узагалі не потребуватимуть операторів.

Варто також усвідомлювати, що все може не обмежитися ударами по стратегічній авіації тієї чи іншої країни. Є безліч інших критично важливих військових об'єктів, які так само можуть легко потрапити під удари дронів.