Дело не просто в боязни перед эскалацией войны со стороны России. Главный редактор Defence Express Олег Катков в разговоре с 24 Каналом подробно проанализировал, как украинская операция уже повлияла на важные процессы в США и чего ожидать дальше от дроновой отрасли.

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США серьезно обеспокоены из-за "Паутины"

Операция "Паутина", которую 1 июня провела Служба безопасности Украины, стала шоком не только для России, но и для всего мира. Говорится не только о восхищении феноменальностью проведенных действий. Несколько украинских дронов фактически без проблем смогла уничтожить ценную авиацию России. На этом фоне о своей безопасности начали волноваться и Соединенные Штаты.

Например, американцы начали серьезно критиковать Дональда Трампа и его команду из-за расходов на оборону и в целом реформ по вооруженным силам, которые они приняли. В частности, критика касается проекта Golden Dome ("Золотой купол") – система ПВО, которая должна получить триллионный бюджет, а также экспресс-трансформация сухопутных сил США со смещением фокуса на действиях в Тихом океане, путем уменьшения реальных боевых возможностей.

Критикуют и то, что не решены проблемы с дронами. Например, США развернули до 7 бомбардировщиков B-2 Spirit на небольшом острове в Индийском океане. Лишь 4 из них – стояли в ангарах, остальные – под открытым небом, ведь укрытий просто не было. Так же укрытий нет и на большинстве американских авиабаз,

– отметил Олег Катков.

В США всего от 18 до 20 единиц упомянутых уникальных B-2 Spirit, однако Пентагон не испугался размещать значительное количество своего арсенала на острове, размером 30 км². Например, Иран мог их поразить, а операция "Паутина" лишь доказала, что это не так уж и трудно сделать.

"Есть еще одна проблема, которую не решил Пентагон – противодействие дронам, которые просто летают над американскими авиабазами и военными частями. Фиксируются сотни случаев, когда неизвестные дроны пролетают над военными объектами, но по американскому законодательству и нормативной базой, которую производит Минобороны США, их сбивать нельзя", – объяснил главный редактор Defence Express.

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Однако власти не реагируют на призывы о том, что законы нужно менять, а полномочия военных по защите своего объекта – расширить, даже в мирное время. Впрочем, похоже, в Пентагоне даже нет понимания, как собственно, решить эти проблемы. Конечно, чиновники обещают бороться с дронами, но конкретных шагов до сих пор нет.

Проблемы есть не только в США

В то же время не только Соединенные Штаты, где власть находится у трампистов, не понимают, как противодействовать дронам. Другой пример также хорошо известен Украине. Говорится о Румынии, которая не раз страдала от падений обломков и дронов России. Долгое время сбивать российские "Шахеды" там было запрещено, несмотря на то, что угроза от них была очевидной.

И все же в мае 2025 года тогда еще временный президент Румынии Илие Боложан подписал указ, который позволяет уничтожать российские дроны, незаконно пересекающие пространство страны.

Эта же проблема стала актуальной и для Германии. Неоднократно над объектами критической и военной инфраструктуры там пролетали нераспознанные дроны. Не исключено, что это дело рук России, впрочем, противодействовать этому оперативно стране не удавалось. Сейчас же известно, что правительство Германии также поддержало разрешение армии сбивать неизвестные беспилотники.

Все это требует пересмотра. Украина показала, что ни океаны, ни огромные расстояния не является помехой для дистанционной атаки с использованием сотен дронов. А мы понимаем, что сейчас – только зародыш этой технологии,

– подчеркнул Катков.

Впереди дроновую отрасль ждет немало изменений – от привлечения искусственного интеллекта до полностью автономных дронов, которые вообще не будут нуждаться в операторах.

Стоит также осознавать, что все может не ограничиться ударами по стратегической авиации той или иной страны. Есть множество других критически важных военных объектов, которые так же могут легко попасть под удары дронов.