Иран заявлял о поражении авианосца USS Abraham Lincoln: что говорят в США
- Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес ракетный удар по авианосцу USS Abraham Lincoln, но США опровергли эти заявления.
- Центральное командование США сообщило, что ракеты не приблизились к авианосцу, и он продолжает выполнять свои задачи в Персидском заливе.
Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что в воскресенье нанес ракетный удар по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln в Персидском заливе. В Тегеране утверждают, что по кораблю выпустили 4 баллистические ракеты.
Об этом сообщает Euronews и Центральное командование США в X.
Что известно об атаке Ирана по авианосцу США?
В Центральном командовании США эту информацию категорически опровергли.
"Линкольн" не был поражен. Запущенные ракеты даже не приблизились к нему. "Линкольн" продолжает запускать самолеты в поддержку безжалостной кампании CENTCOM по защите американского народа путем устранения угроз со стороны иранского режима,
– говорится в сообщении.
В США показали фото с палубы "пораженного" корабля
Справка: USS Abraham Lincoln – атомный авианосец класса Nimitz, который входит в десятку крупнейших кораблей ВМС США. Его длина составляет около 333 метров, водоизмещение – примерно 100 тысяч тонн. Судно способно нести до 65 самолетов и оснащено ракетными системами.
В конце января авианосец был переброшен в Персидский залив в рамках усиления американского военного присутствия. Действующий президент США Дональд Трамп тогда назвал это развертывание "армадой", объяснив шаг ростом напряжения вокруг Ирана и жесткой реакцией иранских властей на внутренние протесты.
Что происходит в Иране?
Утром 28 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США начали масштабные боевые действия в Иране, чтобы устранить угрозы со стороны иранского режима. Среди угроз речь идет прежде всего о стремлении режима в Иране завладеть ядерным оружием.
Армия обороны Израиля начала превентивную атаку по Ирану и Ливану.
В ответ Иран начал ракетные бомбардировки соседних, дружественных США и Израилю стран, в частности Кувейта, Иордании, Бахрейна, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. Взрывы раздавались в Дубае и Абу-Даби.
Иран также наносит баллистические удары по городам Израиля. В частности есть погибшие.