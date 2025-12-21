Орбан неожиданно заявил, что крах Украины стал бы катастрофой
- Виктор Орбан заявил, что поражение Украины в войне стало бы катастрофой, поскольку стабильность в соседнем государстве важна для Венгрии.
- Орбан отметил, что мир может укрепить Украину, и все, кто поддерживает Киев, должны работать над его достижением.
Венгерский премьер критикует ЕС за помощь Украине. В то же время Виктор Орбан не хочет поражения нашего государства.
Об этом политик заявил во время публичной речи. Он признал, что падение Украины будет иметь негативные последствия для его собственной страны, передает 24 Канал.
Почему Орбан не хочет поражения Украины в войне?
Орбан объяснил, что стабильность в соседнем государстве важна для Венгрии. Он напомнил, что Киев и Будапешт имеют тесные энергетические связи. Венгрия поставляет 44% электроэнергии и 58% газа Украине.
Политик отметил, что война ежедневно ослабляет Украину, и ее распад стал бы катастрофой для Венгрии.
Виктор Орбан заявил, что все, кто поддерживает Киев, должны работать над скорейшим достижением мира. Он подчеркнул, что именно мир может укрепить Украину, поэтому медлить с этим нельзя.
Напомним, что только накануне венгерский премьер вызвал очередной скандал. Он заявил, что в войне между Украиной и Россией "непонятно, кто на кого напал".
Ранее Орбан говорил, что после войны Украина снова должна получить статус "буферного государства", а ее границы должны определить на международной мирной конференции, а Россия, мол, сохранит за собой согласованные территории.
Кроме того, политик называл опасной возможное поражение России в войне в Украине, поскольку оно может повысить риск применения Кремлем ядерного оружия.
К слову, Венгрия заблокировала принятие ежегодного заявления Европейского Союза по процессу расширения, выступив против положительной оценки прогресса Украины на пути к членству в ЕС.
ЕС, в конце концов, согласовал кредит Украине на 90 миллиардов евро на два года, но Венгрия, Словакия и Чехия не будут участвовать в финансировании.