Геополитика Европа Орбан неожиданно заявил, что крах Украины стал бы катастрофой
21 декабря, 16:30
Орбан неожиданно заявил, что крах Украины стал бы катастрофой

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Виктор Орбан заявил, что поражение Украины в войне стало бы катастрофой, поскольку стабильность в соседнем государстве важна для Венгрии.
  • Орбан отметил, что мир может укрепить Украину, и все, кто поддерживает Киев, должны работать над его достижением.

Венгерский премьер критикует ЕС за помощь Украине. В то же время Виктор Орбан не хочет поражения нашего государства.

Об этом политик заявил во время публичной речи. Он признал, что падение Украины будет иметь негативные последствия для его собственной страны, передает 24 Канал.

Почему Орбан не хочет поражения Украины в войне?

Орбан объяснил, что стабильность в соседнем государстве важна для Венгрии. Он напомнил, что Киев и Будапешт имеют тесные энергетические связи. Венгрия поставляет 44% электроэнергии и 58% газа Украине.

Политик отметил, что война ежедневно ослабляет Украину, и ее распад стал бы катастрофой для Венгрии.

Виктор Орбан заявил, что все, кто поддерживает Киев, должны работать над скорейшим достижением мира. Он подчеркнул, что именно мир может укрепить Украину, поэтому медлить с этим нельзя.