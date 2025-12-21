Орбан неожиданно заявил, что крах Украины стал бы катастрофой

Венгерский премьер критикует ЕС за помощь Украине. В то же время Виктор Орбан не хочет поражения нашего государства.

Об этом политик заявил во время публичной речи. Он признал, что падение Украины будет иметь негативные последствия для его собственной страны, передает 24 Канал.

Почему Орбан не хочет поражения Украины в войне?

Орбан объяснил, что стабильность в соседнем государстве важна для Венгрии. Он напомнил, что Киев и Будапешт имеют тесные энергетические связи. Венгрия поставляет 44% электроэнергии и 58% газа Украине.

Политик отметил, что война ежедневно ослабляет Украину, и ее распад стал бы катастрофой для Венгрии.

Виктор Орбан заявил, что все, кто поддерживает Киев, должны работать над скорейшим достижением мира. Он подчеркнул, что именно мир может укрепить Украину, поэтому медлить с этим нельзя.