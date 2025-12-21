Орбан несподівано заявив, що крах України став би катастрофою

Угорський прем'єр критикує ЄС за допомогу Україні. Водночас Віктор Орбан не хоче поразки нашої держави.

Про це політик заявив під час публічної промови. Він визнав, що падіння України матиме негативні наслідки для його власної країни, передає 24 Канал.

Дивіться також Справа аутсайдерів, – Зеленський присоромив Орбана за візити до Москви

Чому Орбан не хоче поразки України у війні?

Орбан пояснив, що стабільність у сусідній державі є важливою для Угорщини. Він нагадав, що Київ та Будапешт мають тісні енергетичні зв'язки. Угорщина постачає 44% електроенергії та 58% газу Україні.

Політик зауважив, що війна щодня послаблює Україну, а її розпад став би катастрофою для Угорщини.

Віктор Орбан заявив, що всі, хто підтримує Київ, мають працювати над якнайшвидшим досягненням миру. Він підкреслив, що саме мир може зміцнити Україну, тому зволікати з цим не можна.