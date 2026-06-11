Геополитика Европа Польский посол поблагодарил украинцев за защиту Европы
11 июня, 17:05
2

Польский посол поблагодарил украинцев за защиту Европы

Даниил Муринский

Посол Петр Лукасевич впервые прокомментировал отношения между украинцами и поляками. Он отметил, что в Варшаве сейчас преобладает чувство «вечной благодарности» за защиту Европы.

Об этом сообщили в Новости.LIVE.

Смотрите также Новый спор в ЕС: Польша выступила против передачи Украине 6,6 миллиардов евро

Что посол рассказал об отношениях между украинцами и поляками?

Лукасевич выступил на официальном запуске Фазы III Программы поддержки управления государственными финансами в Украине и рассказал об отношениях между Киевом и Варшавой.

По его словам, Польша невероятно благодарна Украине за защиту всей Европы. Он также поблагодарил ВСУ, которые на фронте защищают не только свое государство.

Я вам очень благодарен, искренне очень благодарен вам, что защищаете не только вас, но также и мою страну. Спасибо вам,
– заявил Лукасевич.

Что известно об отношениях между Польшей и Украиной?

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что антиукраинские настроения в Польше начали усиливаться по инициативе команды местного президента Кароля Навроцкого еще в прошлом году. Неудивительно,, что поляки снова разыгрывают эту карту.

Он подчеркнул, что вся история вокруг присвоения почетного названия «имени Героев УПА» и Волынской трагедии способна нанести удар по отношениям Украины и Польши. Здесь важно действовать мудро.

Несмотря ни на что, Польша остается главным стратегическим партнером Украины, несмотря на недавние обострения. Обе страны работают над тем, чтобы исторические вопросы не подрывали отношения.

Связанные темы:

Европа
Война России с Украиной Новости Польши