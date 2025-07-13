Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал бывший японский дипломат и журналист Такаши Хирано. Он назвал интересный нюанс, который наблюдается сегодня.

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В чем отличие?

По его словам, несмотря на вышеупомянутый факт, Япония предоставляет Украине больше поддержки, чем Южная Корея. Кроме того, в корейском обществе почти не говорят о том, что эта война связана с деколонизацией, то есть лишением контроля со стороны России.

Я считаю, что здесь есть смысл говорить с корейскими коллегами больше – строить диалог на основе похожего опыта, похожей исторической памяти о борьбе с империями рядом. Потому что Япония, хоть и имела имперское прошлое, уже давно отказалась от таких амбиций. А Россия – нет. Она до сих пор продолжает действовать как классическая империя,

– говорит Хирано.

По его мнению, украинцам стоит знать и осознавать тот факт, что другие народы также прошли подобный путь, и, в частности, несмотря на исторические различия между Украиной и Японией существуют более глубокие исторические параллели, чем может показаться сначала.

Он также рассказал, что Япония оказывала помощь Украине еще с 2014 года, но одновременно стремилась сохранить теплые отношения с Россией. Такой подход был обусловлен, в частности, надеждами Токио решить территориальные споры с Москвой дипломатией.