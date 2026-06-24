Я не буду способствовать этой напряженности, – Туск назвал интересы Польши в отношении Украины

Польша заинтересована в налаживании прочных и долгосрочных двусторонних отношений с Украиной, которые будут основываться на общем видении будущего, а не на спорах или травмах прошлого той или иной стороны.

С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск во время общения с журналистами, сообщает Clash Report.

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Как будут развиваться отношения Польши и Украины?

Дональд Туск признал, что в польском обществе усилились антиукраинские настроения, которые находят отклик у части граждан. Впрочем, он подчеркнул, что не намерен способствовать дальнейшему обострению напряженности в отношениях с Украиной.

По его словам, он понимает настроения и раздражение части поляков, а также осознает наличие исторических вопросов, которые могут вызывать подобные эмоции. Но, по его мнению, страны должны быть заинтересованы в налаживании отношений.

Я убежден, что долгосрочный интерес Польши заключается в построении наилучших возможных отношений (с Украиной — 24 Канал), основанных на видении будущего, а не на травмах прошлого,

– подчеркнул он.

Польский премьер при этом добавил, что подобная "травма" вполне оправдана с точки зрения Варшавы, но отметил, что, несмотря на деликатность исторических тем, не будет участвовать в действиях, которые могут усилить напряженность между двумя странами.

Что заявляют стороны?

Напомним, недавно пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что дипломаты в настоящее время работают над урегулированием обострения в отношениях между Украиной и Польшей и сглаживанием "острых углов".

Впоследствии пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка сообщил, что Польше не нужны посредники для урегулирования отношений с Украиной, несмотря на нынешние разногласия между странами, а деэскалация конфликта отвечает интересам всех.

Кстати, политолог Владимир Фесенко рассказывал, что президент Польши Кароль Навроцкий ожидает продолжения конфронтации. Ситуация может ухудшиться, если на следующих парламентских выборах победит его партия.