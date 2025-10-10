На парламентских выборах в Чехии выиграла популистская партия ANO, которую возглавляет Андрей Бабиш. Хотя он может притормозить некоторые чешские инициативы по поддержке Украины, нашей стране переживать не нужно.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко, отметив, что Бабиш не остановит работу ВПК. Кроме того, президент Чехии остается другом Киева.

Грозит ли помощи Украине победа Бабиша победа?

Эксперт по международной безопасности объяснил, что победа Бабиша может притормозить инициативу Чехии по сбору средств для закупки артиллерийских снарядов. Это гуманитарная символическая помощь от людей, на которую он может повлиять.

В то же время чешский военно-промышленный комплекс может быть загружен заказами для Украины, а платить за них будет, например, Европейский Союз из уже созданных фондов финансирования военной помощи для нас.

Здесь, мне кажется, даже Бабиш от этого не откажется. Ведь это будет означать потерю заказов для чешских ВПК. Соответственно, они будут вынуждены уволить часть людей. А это избиратели, о которых надо позаботиться, потому что они принесли Бабишу голоса,

– подчеркнул Жовтенко.

Он отметил, что именно в интересах Бабиша показать чехам, что экономического спада и уровня жизни не будет. Поэтому об этих вещах Украине переживать не надо.

Что известно о позиции Бабиша относительно Украины?