В России и США рассказали о результатах переговоров в Стамбуле
- В Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров России и США, в центре внимания – нормализация работы дипломатических представительств обеих стран.
- Стороны обменялись нотами для согласования стабильности дипломатических банковских услуг и договорились о дальнейших мерах для облегчения передвижения дипломатов.
В четверг, 10 апреля, в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров России и США. Речь шла о нормализации работы дипломатических представительств обеих стран.
Стороны уже заявили о "позитивной атмосфере" и "конструктивных обсуждениях". CNN цитирует сообщение Государственного департамента США, передает 24 Канал.
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Что заявили в США
Американская сторона сообщила об "обмене нотами с целью окончательного согласования договоренностей по обеспечению стабильности дипломатических банковских услуг для российских и американских двусторонних миссий".
США вновь выразили свою обеспокоенность политикой России, которая запрещает наем местного персонала, что является ключевым препятствием для поддержания стабильного и устойчивого уровня обеспечения кадрами американского посольства в Москве,
– отметили в Госдепе.
Кроме того, стороны обсудили проведение следующей встречи по этим вопросам в ближайшей перспективе.
Напомним, в феврале госсекретарь США Марко Рубио заявил, что посольство его страны в России "едва работает, потому что ему отказали в доступе к банковской системе".
Что говорят в России
От страны-агрессора о встрече рассказал ее посол в США – Александр Дарчиев. По его словам, стороны договорились о дальнейших мерах по облегчению передвижения дипломатов в странах.
Кроме того, главы делегаций отметили наличие "серьезных раздражителей от предыдущей администрации США, которые нужно устранить".
Россия подчеркнула приоритетность возвращения конфискованной США дипсобственности, отмечена готовность работать над "дорожной картой",
– говорится в сообщении.
Дарчиев также упомянул о нотах относительно гарантий беспрепятственного банковского обслуживания дипмиссий и новом раунде консультаций.
Напомним, переговоры завершились в 15:37. Российскую делегацию возглавил Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.