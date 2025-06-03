Новый ультиматум России и "план Б" США: какая польза "мирных" переговоров в Стамбуле для Украины

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд мирных переговоров между Украиной и Россией. Особенностью этих переговоров стало то, что ни одна из сторон не верит в их успех именно в таком формате.

Как Украина, так и Россия в Стамбуле преследуют единственную главную цель – произвести впечатление на президента Дональда Трампа, который, словно тот мемный пес породы шиба-ину призывает всех к примирению. Об итогах переговоров – читайте в материале 24 Канала.

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Какой ультиматум ставит Россия и почему не меняет своих целей

Реальная задача переговоров заключается не в примирении как таковом, а в перебрасывании вины на другую сторону и убеждении в этом, собственно, Трампа.

При этом позиции двух сторон заранее неравны, ведь Трамп уже фактически играет на стороне России и сейчас воспринимает ее военные преступления и агрессивные заявления как "невинные" детские шалости от сына старшего коллеги по работе, в то же время к Украине у Трампа отношение как к иностранному студенту Гарварда.

Но даже в таких условиях Украине удается склонять чаши весов в свою сторону. Россия до конца тянула с обнародованием своего "меморандума" и всячески избегала того, чтобы его заблаговременно увидели в США. Это очень раздражало спецпредставителя Трампа генерала Келлога, который получил украинский вариант и не получил российский.

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О наполнении варианта россиян мы узнали только 2 июня – документ "слили" сами же российские СМИ. В принципе, документ можно не читать – там повторение той самой мантры о капитуляции в трех разделах с существенно завышенными требованиями, которые никто не будет выполнять, а серьезно рассматривать согласен только нардеп Гончаренко.

Российский "мирный меморандум" / росСМИ

Можно лишь обратить внимание на то, что пункт о "международно-правовом признании вхождения в состав РФ" пяти украинских регионов является признанием сомнений оккупантов в силу "референдумов" и собственной "конституции".

А еще посмеяться над россиянами, потому что выдвигали они свой ультиматум именно после украинской операции "Паутина", в результате которой Россия лишилась трети ее стратегической авиации, которую не спасли от украинских дронов и генерала Малюка ни тысячи километров расстояния, ни покрышки на крыльях.

Поэтому единственным правильным вопросом к российской делегации было: "Что с лицом?".

Ceasefire они (россияне – 24 Канал) не видят. Как они сказали, они готовы на ceasefire на 2 – 3 дня, чтобы забирать убитых с поля боя. Я считаю, что идиоты, потому что в принципе ceasefire для того, чтобы не было убитых. То есть вы видите настроение. То есть для них это вопрос просто небольшой паузы в войне,

– Владимир Зеленский дал оценку заявлениям россиян в Стамбуле.

Новым обменам быть: в чем нюанс для России

После двух туров переговоров в Стамбуле мы видим лишь имитацию, что точно не приближает к миру и в основном затягивает время. И очень хорошо, что Украина даже в такой ситуации придумала, как вытянуть из россиян максимум пользы. Да, речь об обмене пленными.

После первого раунда в Украину вернулись 1000 пленников. Теперь снова ожидаем минимум столько же живых.

Кроме того, Россия и Украина договорились об обмене тяжелыми ранеными .

. Также Украине вернут 6000 тел погибших воинов, а их семьи наконец получат возможность по-человечески похоронить героев.

Эта договоренность также в очередной раз продемонстрировала весь цинизм россиян. Они в лице Владимира Мединского, несмотря на очевидные доказательства обратного, заявили, что передают Украине тела 6 000 погибших в рамках "жеста доброй воли" и вообще не требуют зеркального ответа, но если у украинцев где-то что-то завалялось, то могут принять и свой "груз 200" также.

Этими словами эмиссар Путина продемонстрировал откровенное пренебрежение к российским воинам – того самого "пушечного мяса", а также попытался вырваться из ловушки под названием "потерь нет".

Напомним, что сейчас по данным минобороны России общие потери оккупантов – 5937 (последнее официальное сообщение МО РФ о потерях – от 21 сентября 2022, после этого Конашенков об этом врать перестал), а тут оказывается, что в украинских моргах хранятся тысячи тел российских оккупантов и это при том, что ВСУ сейчас вынуждены отступать и не всегда контролируют поле боя после завершения активной фазы.

Эти 6 000 тел означают также и дополнительные выплаты из российского бюджета семьями погибших – напомним, в России платят по 5 миллионов рублей за голову от государства и страховые выплаты в размере 8,2 миллиона от страховой компании СОГАЗ.

То есть совокупно это около 80 миллиардов рублей (с региональными выплатами может быть и более 100 миллиардов). Такие суммы для российского бюджета, конечно, некритичны, но эти деньги точно не пойдут на финансирование живых российских солдат. Поэтому – мелочь, но приятно.

Так какая польза от "мирных" переговоров?

Возникает вопрос – а что дальше? А дальше слово должны взять союзники Украины, потому что Украина свою программу по требованию Трампа немедленно встретиться и "мириться" выполнила. Россия же раскрыла карты и официально предъявила свои требования, кулуарно отвергнув "22 пункта" Стива Уиткоффа, который так хорошо продавал Трампу свою экспертизу по миротворчеству.

Сейчас Трамп увидел, что Уиткофф провалился, а Россия – "вармонгер", который не хочет мира, а заботится только о том, чтобы геноцидная война продолжалась. Но дерзкая украинская атака 1 июня показала миру, что "вармонгер" этот есть ничто иное, как колосс на глиняных ножках, который не способен защитить даже собственную ядерную триаду.

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Поэтому руководству США стоит переходить к плану Б, а Трампу ничего не остается, как начать слушать Линдси Грэма и его собрата Ричарда Блюменталя, а также думать, как реализовать план с вторичными санкциями на 500%, который красиво звучит и имеет красивые цифры, но далек от реальности, как и план построения "Золотого купола".

Поэтому очень хочется, чтобы наши американские партнеры все же сильными шагами направили пакет санкций в Сенат и чтобы дожали русских до прекращения огня сильными санкциями. По-другому они пока не понимают. И мы считаем, что это справедливо,

– президент Зеленский 2 июня подводит итоги второго раунда переговоров в Стамбуле.

А еще, американцам уже пора открывать пентагоновские ящики и уже понемногу готовить оружие для отправки в Украину, ведь "минеральная сделка" сама по себе не заработает.

Намеки на то, что все происходит именно так, мы услышали вечером 2 июня на брифинге Владимира Зеленского:

На этой неделе будут контакты с администрацией в США. Не скажу, в каком формате. Там будет обсуждаться договор об обороне и покупку оборудования для нас за деньги.

Также свое слово должна сказать и Европа. 10 мая в Киеве мы увидели очень хороший тизер, но дальше европейский ультиматум Путину испортил демарш Трампа. Сейчас, когда прихоть президента США выполнена, уже нет оснований затягивать – нужно принимать 18-й пакет санкций и начинать активнее давить на Россию.

Собственно, это уже происходит – 2 июня сенатор Грэм встречался в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В пресс-релизе по итогам встречи указано, что Грэм обязался усилить давление на Россию и продвинуть законопроект (о санкциях – 24 Канал) в Сенате на следующей неделе.



Зато ЕС готовит 18-й пакет жестких санкций, направленных на энергетические доходы России, в частности инфраструктуру "Северного потока", банковский сектор России и снижение верхней границы цены на сырую нефть.

Сегодня же Линдси Грэм заявил, что заместитель главы Совета безопасности России Медведев своим заявлением о "настоящей цели" переговоров с Украиной в Стамбуле дал понять, что Россия не заинтересована в мире. Об этом он написал в Х.

Заявление Грэма прозвучало после того, как Медведев заявил, что переговоры в Стамбуле нужны "не для компромиссного мира" на "вымышленных нереальных условиях", а для "скорейшей победы" России.

В ответ на это республиканец поздравил Медведева с "редким проявлением честности со стороны российской пропагандистской машины".

Я благодарен вам за то, что вы четко дали понять миру, что Путин и Россия нисколько не заинтересованы в мире,

– подчеркнул американский сенатор.

Так что все, кому было нужно, все увидели: украинцы – лицо российской делегации, а европейцы и адекватные американцы – нежелание России вести реальные мирные переговоры.

Остается единственный вопрос – почему молчит Трамп и что он придумает на этот раз, чтобы оправдать Россию. Но пусть больше не говорит, что у Украины нет карт.