Сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

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Что известно о призыве Папы Римского к миру

Папа Римский Лев XIV выступил с инициативой мирного посредничества для стран, которые находятся в состоянии войны. Об этом он заявил 14 мая во время речи перед представителями 23 восточнохристианских церквей.

Понтифик подчеркнул, что Святой Престол готов помочь "врагам посмотреть друг другу в глаза" и вернуть людям надежду на мир. В своем обращении он упомянул в частности войну между Украиной и Россией, а также вооруженные конфликты в Сирии, Ливане, на Ближнем Востоке, Тиграе, Эфиопии и на Кавказе.

Папа выразил сожаление из-за длительного насилия и призвал к работе по достижению мира.

Я сделаю все, чтобы этот мир распространился. Народ хочет мира, и, положив руку на сердце, я говорю лидерам народа: давайте встречаться, давайте говорить, давайте договариваться!,

– подчеркнул понтифик.

Лев XIV также отметил, война "никогда не бывает неизбежной". По его словам, оружие должно замолчать, поскольку оно всегда усугубляет проблемы.

Напомним, что Папа Римский Лев XIV рассматривает возможность визита в Украину. В то же время также не исключен его визит в Москву.