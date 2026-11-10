Далее они отправятся в Киев и Москву: в СМИ раскрыли цели Виткоффа и Кушнера в Абу-Даби

Как сообщило издание Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников, Белый дом настроен "осторожно оптимистично" в отношении возобновления трехсторонних контактов.

Adv

популярные видео

Два направления переговоров в Абу-Даби

Один из высокопоставленных чиновников отметил, что после консультаций в ОАЭ переговорщики могут отправиться в Киев и Москву для личных бесед с Зеленским и Путиным.

В течение последних двух недель американская команда почти ежедневно контактировала с обеими сторонами.

Ожидается, что встречи 10 – 11 ноября будут сосредоточены на двух отдельных направлениях.

Первое направление будет курировать военная рабочая группа под руководством командующего Европейским командованием США генерала Алексуса Гринкевича.

Она будет работать над механизмами мониторинга послевоенного прекращения огня и соглашениями по безопасности. Именно в этой части участники достигли наибольшего прогресса во время предыдущего раунда в феврале.

Политическая группа, в которой будут работать Стив Виткофф и Джаред Кушнер, займется самым сложным вопросом – территориальными требованиями.

Реклама

Позиции сторон остаются противоположными: Москва по-прежнему настаивает на контроле над всем Донбассом, тогда как Киев готов рассматривать лишь прекращение боевых действий по линии фронта без признания оккупации.

В то же время американские чиновники утверждают, что за последние недели обе стороны продемонстрировали определенную гибкость в территориальном вопросе. По их словам, договориться о территориях будет невозможно, пока стороны не согласуют гарантии безопасности.

По словам журналиста "Радио Свобода", подписание итогового соглашения в ОАЭ пока не ожидается, главная задача – кристаллизовать рамку компромиссов для дальнейших решений.