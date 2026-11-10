Далі полетять у Київ і Москву: у ЗМІ розкрили мету Віткоффа і Кушнера в Абу-Дабі

Як повідомило видання Axios з посиланням на неназваних американських чиновників, Білий дім налаштований "обережно оптимістично" щодо відновлення тристоронніх контактів.

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Два напрями переговорів в Абу-Дабі

Один із високопосадовців зазначив, що після консультацій в ОАЕ перемовники можуть вирушити до Києва та Москви для особистих розмов із Зеленським і Путіним.

Протягом останніх двох тижнів американська команда майже щодня контактувала з обома сторонами.

Очікується, що зустрічі 10 – 11 листопада будуть зосереджені на двох окремих треках.

Перший напрям куруватиме військова робоча група під керівництвом командувача Європейського командування США генерала Алексуса Гринкевича.

Вона працюватиме над механізмами моніторингу післявоєнного припинення вогню та безпековими домовленостями. Саме в цій частині учасники досягли найбільшого прогресу під час попереднього раунду в лютому.

Політична група, де працюватимуть Стів Віткофф і Джаред Кушнер, візьметься за найскладніше питання – територіальні вимоги.

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Позиції сторін залишаються контрастними: Москва й надалі наполягає на контролі над усім Донбасом, тоді як Київ готовий розглядати лише зупинення бойових дій по лінії фронту без визнання окупації.

Водночас американські посадовці стверджують, що за останні тижні обидві сторони продемонстрували певну гнучкість у територіальному питанні. За їхніми словами, домовитися про території буде неможливо, доки сторони не узгодять гарантії безпеки.

За словами журналіста "Радіо Свобода", підписання фінальної угоди в ОАЕ наразі не очікується, головне завдання – кристалізувати рамку компромісів для подальших рішень.