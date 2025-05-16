Турецкий чиновник на условиях анонимности сообщил, что в Турции оценили переговоры между представителями Украины и России как более продуктивную, чем ожидалось. Об этом передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Встреча украинской и российской делегации в Стамбуле

Как пишет CNN со ссылкой на свой источник, стороны избегали публичных обвинений друг друга, что уже является положительным сигналом. В частности, Россия в очередной раз озвучила требование вывода украинских войск с временно оккупированных территорий, тогда как украинская делегация, по словам турецкого источника, стремилась получить международное согласование на отдельные условия.

В момент, когда казалось, что ситуация зашла в тупик, мы предложили обмен военнопленных, который будет включать три категории – детей, гражданских лиц и солдат. Украинская сторона выходила, чтобы получить одобрение на это,

– рассказал источник CNN.

Наблюдатели обратили внимание, что Москва демонстрировала меньшую готовность к гибким решениям по сравнению с Киевом. В то же время сама встреча в Турции, вероятно, свидетельствует о том, что обе стороны ищут возможности остановить эскалацию.

Поэтому, как отметил собеседник CNN, переговоры в Стамбуле были "более позитивными, чем ожидалось".

Стоит добавить, что ожидаемого прорыва в результате переговоров между украинской и российской делегациями не произошло. Как пишет The Telegraph, встреча Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина могла бы стать исторической, впрочем все трое лидеров так и не появились. Несмотря на это, на Западе сохраняют надежду, а в США уже звучат предложения о новых санкциях против России из-за срыва переговоров и отказа от перемирия.