Стамбул становится "Минском": каковы реальные итоги переговоров и будет ли встреча Зеленского и Путина

23 июля в Стамбуле состоялся очередной раунд мирных переговоров между Украиной и Россией. Сами переговоры длились не более часа, а их пока единственным реальным итогом стали новые договоренности об обмене пленными.

24 Канал подводит итоги третьего этапа переговоров и объясняет, почему встречи в Стамбуле все больше превращаются в "Минский процесс".

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Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле

Днем в элитный стамбульский отель сети Kempinski, который копирует и подражает султанскому дворцу Чыраган на берегу Босфора, прибыли украинская и российская делегации во главе с новым секретарем СНБО Рустемом Умеровым и помощником президента России Владимиром Мединским.

Это был третий раунд переговоров, начатых по требованию президента США Дональда Трампа начать договариваться о прекращении боевых действий, и первый, когда американский лидер якобы оказался на стороне Украины и очень обижен на Путина.

Встреча длилась около часа и проходила за закрытыми дверями без допуска СМИ. Тем не менее представители медиа получили доступ к делегациям – после окончания состоялись отдельные брифинги представителей Украины и России.

Переговоры в Стамбуле между Украиной и Россией: смотрите видео

Какова позиция украинской делегации?

Рустем Умеров заявил, что во время встречи уже было меньше эмоций, а значит – больше конструктива. При этом обе стороны признали, что позиции как Украины, так и России до сих пор диаметрально противоположные.

Украинский переговорщик также отметил, что Киев настаивает на длительном прекращении огня . Это должна быть реальная тишина по всей линии фронта и никаких ударов по гражданской инфраструктуре (как того хотел Трамп).

Также Украина предложила провести в августе 2025 года встречу президента Зеленского и российского диктатора Путина.

При этом Турция подтвердила, что президент Эрдоган готов выступить медиатором такого формата, а также быть фиксером потенциального перемирия и следить за режимом прекращения огня.

Эти договоренности были достигнуты во время встречи с Реджепом Эрдоганом, которую украинская делегация во главе с Андреем Ермаком и Рустемом Умеровым провели за несколько часов до переговоров с россиянами. Отметим, что Ермак в переговорах с россиянами участия не принимал, а летал в Турцию специально для встречи с Эрдоганом. Это дает основания предполагать, что значение этого факта не надо недооценивать, правда, конкретики пока немного.

Какова позиция России?

Россияне в лице Владимира Мединского от предложений Украины фактически отказались.

Так, глава делегации государства-агрессора заявил, что полноценное перемирие – это слишком.

Вместо этого Россия может согласиться на короткие перерывы боевых действий на 24 – 28 часов, но на отдельных участках фронта (он, напомним, растянут более чем на 1300 километров).

Целью этих мини-остановок, по мнению россиян, должны стать сбор тел погибших и поиск пленных.

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Поскольку Россия вот уже более 10 лет войны против Украины регулярно нарушает любые договоренности, в том числе и о прекращении огня и проводила штурмовые действия и обстрелы во время перемирий, фактически такое заявление Мединского – это отказ, но с попыткой сказать "нет", не говоря "нет".

То же самое можно сказать и о предложении Украины организовать встречу президентов. Мединский сказал, что она не актуальна.

Что сказал Мединский о встрече Зеленского и Путина: смотрите видео

Какие последствия третьего раунда переговоров в Стамбуле?

Это безусловно гуманитарные договоренности. Сейчас это единственный трек, который можно назвать успешным. После завершения встречи в Стамбуле стало известно о проведении очередного раунда обмена пленными, на этот раз в формате 250 на 250. Всего же по причине серии стамбульских переговоров на волю вернулись около 1200 украинских пленников.

Также были возвращены тела нескольких тысяч павших украинских военных. При этом россияне не были бы собой, если бы не начали массово подбрасывать тела своих, не сильно это скрывая, ведь передавали тела россиян просто с документами и российскими знаками различия.

23 июля Украина и Россия договорились, что обмен пленными продолжится – речь идет о 1200 пленниках. Также россияне пообещали передать 3000 тел украинских военных.

Кроме того, было договорено об обмене гражданскими. Мединский обвинил Украину в том, что якобы та до сих пор не вернула всех жителей Курщины, при этом умолчал о массовых российских репрессиях против граждан Украины на оккупированных территориях.

Россия также вынуждена была демонстрировать рвение в попытке вернуть Украине похищенных украинских детей. Мединский с циничной фразой "дети – это святое" пообещал, что государство-агрессор вернет 339 маленьких украинцев.

Переговоры в Стамбуле – призраки Минска

Резонансным заявлением Мединского стало его предложение по бюрократизации переговоров. Он предложил создать на базе "стамбульской площадки" три новые переговорные группы, которые бы занимались политическими, военными и гуманитарными вопросами отдельно.

Формально это выглядит как неплохой вариант, что может позволить детализировать и ускорить переговоры. Зато в реальности это станет инструментом затягивания переговорного процесса и профанации.

Так уже было во время переговоров по внедрению так называемых Минских договоренностей. Тогда, напомним, Россия создавала группы и подгруппы и возила на них кучу ненужных людей, имея целью лишь затянуть время и не принимать никаких решений.

Эти заносчивые и высокомерные господа во главе с тогдашним заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком только пускали пыль в глаза, а в реальности не имели мандатов на какие-то решения и просто тянули время, давая Путину основания обвинить Украину в недоговороспособности. В итоге "срыв Минских договоренностей" дал Путину формальные основания для нового нападения.

В настоящее время история может вполне повториться, только спектакль разыгрывается уже не для Путина, а для Трампа. Напомним, что тот дал России времени до 2 сентября 2025 года и пообещал, если не будет перемирия – наказать страшными тарифами, но не ее, а ее контрагентов. Но если Россия дожмет создание отдельных групп, то у затягивания переговоров появится объяснение, которого Трамп явно только и ищет, а потому ухватится за повод, чтобы снова ничего не произошло.

"Исторические" заявления Мединского: что с ними не так?

Конечно, не обошлось без казусов, точнее – скандальных заявлений со стороны России.

Так, Мединскому показалось, что генсек НАТО Рютте, когда говорил о "каком-то историке", которого Путин отправил на переговоры рассказывать о событиях 13 века, не издевался над ним, а похвалил. А потому снова прибегнул к "историческим аналогиям". На этот раз уже относительно свежих событий первой трети двадцатого века.

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Отвечая на вопрос о возможных санкциях и стремительном превращении России в автаркию, он снова прибегнул к тактике распространения маразма.

После революции и гражданской войны в 20-м году – снова, еще одна историческая справка – у нас не то что санкции, у нас была абсолютная дипломатическая и экономическая блокада Советской России со стороны всех. Всех! Ничего – это не помешало нам выиграть Вторую мировую войну,

– Мединский несет бред в Стамбуле 23 июля 2025 года.

Напомним, что блокада, о которой говорит Мединский, была скоротечной. Уже в 1922 году, когда Россия и Германия заключили договор в Рапалло, она фактически была прорвана. После введения большевиками НЭПа в Россию потекли бесконечным потоком технологии, инвестиции и топовые инженеры (в основном немецкие и американские). Все это позволило восстановить экономическую мощь и создать промышленный скачок.

Больше об идиотских заявлениях Мединского можно почитать по ссылкам:



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Все эти советские заводы, шахты, днепрогрессы и многое другое – буквально все построили иностранцы. Причем на костях людей, со смертями которых большевики не считались, как и не считаются сейчас с потерями на фронте.

Конечно, творили промышленный потенциал СССР иностранцы не просто так, а за деньги. Большевики распродали культурные богатства страны, а также обокрали собственных граждан, обрекая их на голодную смерть, как было в Украине, или просто уничтожив (массовые репрессии). Говорить же, что СССР сам победил во Второй мировой, находясь якобы в изоляции, – это либо верх цинизма, либо невежество. Впрочем, самое отвратительное, что ныне – это часть официальной российской версии истории.

В реальности же большую часть армии, техники и большую часть промышленного потенциала Сталин потерял уже в 1941 году. Поэтому если бы не помощь союзников и, в первую очередь, американский лендлиз, Красная Армия не имела бы танков, самолетов, пулеметов, еды и пороха, а воевали бы, как в фантастическом фильме Никиты Михалкова, – палками. Напомним, что только танков для СССР союзники поставили 12 000.



Поэтому господину "историку" лучше промолчать и не позориться. Хотя, куда уж больше.



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Также не удержался от кринжа и представитель Путина Дмитрий Песков. Тот, похоже, попытался быть остроумным и пытался обыграть мемную шутку "Донт пуш зе хорсес", который благодаря Александру Усику приобрел международную популярность, а потому заявил, что Украина в Стамбуле пытается якобы ставить "коня впереди телеги".

Украина немножко пытается поставить коня впереди телеги. Сначала нужно провести весь объем работы, а уже потом дать возможность главам зафиксировать те наработки, что достигнуты... Учитывая, что, видимо, в условиях такой сложной "субстанции украинского урегулирования" прорывов ждать невозможно, поэтому, очевидно, стоит положительно оценивать обсуждение гуманитарных вопросов,

– Песков 24 июля комментирует переговоры в Стамбуле в формате "чвяк-чвяк".

Таким образом Песков пытался сказать, что о встрече Путина с Зеленским говорить рано. На самом же деле это попытка затянуть переговоры и продолжить войну. Путин до сих пор рассчитывает на "летний прорыв", который якобы должен кардинально изменить "ситуацию на земле", о чем сам Путин уже и рассказал Трампу по телефону. Но дело в том, что он все никак не происходит и не произойдет, поэтому рано или поздно России все же придется начать реальные переговоры.