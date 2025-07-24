Такое мнение 24 Каналу озвучил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что Владимир Путин ехать на переговоры не хочет, а глава российской делегации просто оттягивает время. Такая позиция Кремля побудила США на конкретные шаги.

Смотрите также Буданов сказал, сколько украинских пленных обменяли по стамбульским договоренностям

Какие ошибки допустила Россия на переговорах?

Главный консультант Национального института стратегических исследований отметил, что переговоры могут быть театром для Дональда Трампа. Ведь цель России неизменна – капитуляция Украины. Киев же не ожидает, что Кремль пойдет на уступки. Единственным результатом трех встреч был обмен пленными.

Украина требует встречи четырех лидеров – Владимира Зеленского, Путина, Трампа и Реджепа Эрдогана. Однако российский диктатор на это не согласится – во-первых, он не любит летать далеко, во-вторых, Россия завела себя в ловушку через риторику, ведь, мол, в Украине нелегитимная власть и россияне не могут с ней встречаться.

Интересно, что на переговорах Россия не изменила главу делегации. Вспомните разговор Трампа и генсека НАТО Марка Рютте, который сказал, что они давят на Украину, чтобы она приехала на переговоры, она приехала в довольно солидном составе, а от России приехал человек, который рассказывал историю,

– подчеркнул Ус.

Несмотря на это вчера страна-агрессор снова присылает на переговоры делегацию во главе с Владимиром Мединским. После этого появляется новость, что США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи.

Я воспринимаю это как рефлексию – Россия снова прислала Мединского и военная помощь является ответом США, которые говорили, что военной помощи не будет,

– подчеркнул он.

Кстати, о встрече Зеленского и Путина, Мединский заявил, что она должна быть "соответствующим образом подготовлена", и эту позицию российская делегация "донесла" представителям Украины. По словам главы российской делегации, для проведения встречи нужно проработать условия соглашения и понять, что "на этой ней обсуждать".